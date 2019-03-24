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華聞快遞／陸財長：確保2019稅費只減不增　民生投入只增不減

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▲▼北京生活。（圖／CFP）

▲陸財長劉昆表示，2019將實施更大規模的減稅降費。（圖／CFP）

《北京》陸財長：確保2019稅費只減不增　民生投入只增不減

大陸財政部部長劉昆24日在「中國發展高層論壇2019」上表示，2019要實施更大規模的減稅降費，總減稅降費額度將達到近2兆元（人民幣，下同），確保所有行業的稅費只減不增。（中新社）

《江蘇》蘇州相城投資推介會「攬資241.7億」

蘇州相城23日在北京舉辦投資推介會，以「樞紐中心」之姿暢述高質量發展，500多位來自海內外的院士學者、商業領袖、行業精英、創業新銳集聚一堂，共謀創新改革新思路，共拓經濟發展新空間，現場共簽約45個項目，總投資額達241.7億元。（中新社）

《廣西》瑤族美食油茶成產業　廣西恭城打造油茶小鎮

廣西桂林市恭城瑤族自治縣縣長黃枝君23日在「康養產業發展」專題講座上表示，恭城縣將大力推進生態農業與文化旅遊融合發展，瑤族文化村、油茶小鎮等一批康養項目建設已初具規模。（中新社）

《上海》建構金融科技生態圈　「上海金融科技園區」揭牌

「上海金融科技園區」23日在上海北外灘正式揭牌，第九屆北外灘財富與文化論壇指出，該園區將著力培育金融科技研發，致力於2至3年內建構起先進技術產業和高效金融資本流動相輔相成的「金融科技生態圈」。（新華社）

▲面試,求職,新鮮人,找工作,正妹,OL,上班族,小資女示意圖。（圖／CFP）

▲廣西舉辦20餘場招聘會，助力高校畢業生就業。（圖／CFP）

《廣西》助25萬高校畢業生就業　廣西舉辦20餘場招聘會

廣西高校畢業生就業指導中心主任蔣瀚洲23日指出，2019年廣西應屆高校畢業生有25萬人左右，就業形勢比2018年嚴峻，廣西教育廳將陸續為廣西高校2019年應屆畢業生舉辦20多場全區性現場招聘會和網絡招聘會，助力應屆高校畢業生就業。（中新社）

《北京》2019北京世園會媒體註冊系統將於3月25日開通

2019年中國北京世界園藝博覽會（世園會）將於4月至10月在北京延慶舉行。據北京世園會新聞中心24日通報，其媒體註冊系統將於25日開通，申請採訪世園會有關活動的記者可登入媒體註冊官方網站報名。（中新社）

《海南》「博鰲時機」彰顯海南自貿區改革開放行動力

博鰲亞洲論壇2019年年會即將開幕，論壇所在地的海南將舉行32場「一對一」洽談招商會，「博鰲時機」彰顯了海南改革開放的行動力。（中新社）

《北京》陸農業部：穩定生豬生產　保障市場供給

大陸近幾個月來生豬產能持續下滑，能繁母豬存欄大幅下降，後期豬肉價格可能出現大幅上漲。因此，大陸農業農村部日前發布了《關於穩定生豬生產保障市場供給的意見》，意在穩定生豬生產，保障豬肉市場有效供給。（北京青年報）

▼陸農業部日前發布政策，意在穩定生豬生產，保障市場供給。（圖／CFP）

▲▼ 豬。（圖／CFP）

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酒駕載她上班！左彎側翻「衝破護欄摔30m」慘死　女友見屍崩潰
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關鍵字：華聞快遞,減稅降費,財政部長,劉昆,中國發展高層論壇

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