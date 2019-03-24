機車亂入！「台灣鐵人一哥」謝昇諺遭擦撞倒地無奈棄賽

▲ 台灣鐵人一哥謝昇諺遭機車擦撞倒地。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

2019 IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽24日進行第2日賽程，卻發生選手遭機車擦撞意外，台灣鐵人一哥謝昇諺在自行車競賽時，遭闖入機車擦撞倒地，人雖僅受輕傷，但自行車損壞已無法進行賽事。

在台灣舉辦邁入第10年的「2019 IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽」，23日起一連兩天在台東縣林公園活水湖等地舉辦，今年連續第4年在台東舉行，24日進行113公里長距離組及Iron Girl女子515的賽事。

有台灣鐵人一哥之稱的謝昇諺也親自參與這項盛事，但在上午自行車賽時，行經知本地區時，卻意外被一輛闖入的機車撞倒在地，表情十分痛苦，一旁目擊民眾趕警報警。

台灣鐵人三項公司總經理鄭世奇受訪說，謝昇諺所幸只有擦傷，但他所騎乘的自行車因撞擊受損，機械故障無法騎乘，他無奈下只好放棄比賽，當時他大概位於前6、7名，他才剛從紐西蘭移地訓練回來參加這場賽事，發生這個意外令他十分沮喪。

鄭世奇強調，為使賽事順利，活水湖至太麻里省道台11線道路、縣道197至環山路段、鄉道東45利吉至台東大橋路段等都有封閉及管制，也協請義交民防和工作人員來回巡邏，希望民眾都能配合管制。