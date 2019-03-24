台中花博倒數1個月　「10大亮點」盧秀燕邀大家來騎馬看花

▲后里森林園區「四口之家」屢獲國際獎項肯定。（資料照／記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

台中花博開幕後人潮不斷，而台中市長盧秀燕上任後實施今年元旦起台中市民、全球12歲以下孩童入園免費等政策，上週更突破600萬入園人次，也帶動花博周邊經濟，離4月24日閉幕倒數一個月，盧秀燕24日透過臉書發文「快帶上家人來騎馬看花、Lucky 7可能就是你喔！」，市府也盤點3園區「10大亮點」，邀請民眾來享受大自然樂趣。

▲盧秀燕發文花博倒數1個月。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

台中新聞局長吳皇昇表示，盤點后里、外埔、豐原3園區的10大亮點，其中，后里森林園區「發現館」，使用綠色建材再生塑化磚為建材，呈現鏤空視覺、空氣可流通的明亮空間，並與現有老樹融為一體，遊客可歷經從海拔0的出海口至3,886公尺雪山山頂的大甲溪生態之旅。

15公尺高的巨型智慧互動裝置藝術「聆聽花開的聲音」，由697個仿生花開裝置組成，與燈光、聲音如呼吸般連動，且白天、晚上有不同光影變化，展現群花開合的生命姿態。

▲「聆聽花開的聲音」由697個仿生花開裝置組成，展現群花開合的生命姿態。（資料照／記者陳玉攝）

「原生祕境」以台中原鄉泰雅族的射日傳說為起源，傳遞人與大自然共生共好理念，規劃融合水陸生植物的「Palakaw阿美族馬太鞍部落傳統魚生態池」，並設置「Uhtan’e ho mimimiyo部落森林漫遊探訪區」，重現原住民族精彩的原鄉文化。

后里馬場園區的「花舞館」，由兩棟圓形建築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，並巧妙區分為大小兩個圓形展覽空間。小圓「蘭花館」本身是溫室建築，規劃為長期蘭花展，訴說台灣蘭花產業的發展史；大圓「競賽館」打造花藝殿堂，舉辦各檔期不同主題的花藝競賽。

▲▼后里馬場園區「花舞館」，展現台灣蘭花產業的發展史。（資料照／記者陳玉攝）

「故宮花蝶館」則規劃為經典花馬文物互動科技館，不僅展出超人氣文物「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」，還有郎世寧「百駿圖」等。

外埔園區「樂農館」以稻米、水果、蕈菇、茶葉等4種台灣重要作物為主軸，呈現台灣農業故事；「智農館」則邀請到「辜嚴倬雲植物保種中心」參展，提供超過1千種珍稀植物，打造「植物方舟」，也展示台灣瀕臨滅絕的原生植物、科技運用於農業的方法。

▲「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」於故宮花蝶館展出。（資料照／記者陳玉攝）

豐原葫蘆墩展區打造全台第一座琉璃花園，以「幸福花嫁」為主題，策劃專為新人打造的浪漫花嫁廊道。其中，「綺想童話區」以愛情及親情為發想，運用不同花卉混色，設計從深到淺的漸層新娘頭紗，是國內首次利用花種配植呈現的裝置藝術。

此外，后里森林園區四口之家不僅獲「2018倫敦設計獎」銀獎殊榮，也拿下「2018紐約設計獎」銀獎，並在「2018美國建築大師獎」，榮獲住宅類榮譽獎，更獲全球知名設計競賽「2019 iF設計獎」肯定。