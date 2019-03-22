台中一日遊　雲林縣長張麗善率70多人參訪花博

▲▼雲林縣長張麗善（左2）率領縣府團隊參訪花博。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

雲林縣長張麗善22日率領縣府團隊70多人參觀台中花博，台中市副市長楊瓊瓔代表市長盧秀燕接待，張麗善看了「聆聽花開的聲音」、「四口之家」等場館及設施，對花博讚嘆不已，期許縣府團隊能將台中辦理大型盛會的經驗帶回雲林，並希望未來兩縣市加強互動交流，共創城市進步。

張麗善指出，她知道盧秀燕市長很認真行銷台中花博，她一直想找機會帶雲林縣府團隊來參訪，今天終於如願以償，相當驚豔，楊瓊瓔致贈花博紀念品及茶葉禮盒，張則回贈古坑咖啡禮盒，期盼台中、雲林兩座城市有更多互動、交流。

楊瓊瓔表示，很開心能代表市長接待雲林縣府團隊，讓他們看見台中之美，兩位縣市長都是「行動派」，積極帶領團隊努力打拚創造城市進步。而台中市目前邀集嘉義市、雲林縣、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣，將在4月12日正式成立中台灣跨域治理平台，未來希望能將各方優勢融合，創造更好的施政目標。

市府表示，台中花博在台中市民、全球12歲以下兒童都能免費入園的優惠吸引下，參觀人數已超過600萬人次，離花博4月24日閉幕還有一個月，歡迎大家呼朋引伴，把握機會前來花博體驗台中的美好。