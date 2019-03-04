解決花博契約不完備問題　中市府：已與AIPH達成共識

▲副市長令狐榮達（右一）與AIPH秘書長Tim Briercliffe，雙方對花博契約已取得共識。（圖／台中市政府提供）



記者陳玉／台中報導

台中花博今年1月底驚傳花博門票權利金支付問題，台中市政府4日由副市長令狐榮達代表與AIPH秘書長Tim Briercliffe針對前後任市府所訂之票價政策、權利金，及契約內容進行協商，此次會談中以「實際平均票價x實際應付費入園人次x1%」為AIPH權利金支付計算基準，雙方已取得共識。

▲今年1月底驚傳AIPH沒收到門票收入「取消花博主辦權」，4日雙方已達成共識。（資料照／記者陳玉攝）



台中市政府說明，據2016年市府與AIPH簽訂契約，市府同意支付AIPH「總門票收入淨利1%」，AIPH當初認知入園人次預估為600萬人次，門票則為300元，門票粗估總收入為18億元，因此AIPH預估收取權利金為1800萬元；而當時市府在花博特別預算中送議會審議之權利金為1680萬元，市府與AIPH雙方預估之金額相去不遠。

然而，該契約對票價制定並無明確規範，也未直接明定權利金之固定金額，契約在此部分並不完備，市府本於權責訂定各項票價及免費措施，並送議會備查在案，AIPH也對花博卡免費政策、豐原園區免費政策、台中市民免費政策等措施有所意見，在契約不完備的情況下，雙方因此在預估收入與實際收入上產生認知的落差。而在此次協商會議中，雙方已彼此理解此案並非各自問題，而是肇因於2016年的契約未臻完備之故。

▲台中花博開幕至今已有超國530萬人次入園參觀，獲得國內外遊客好評。（資料照／記者陳玉攝）



市府指出，4日會談在兼顧契約精神及台中市民權益的基礎上，雙方共識以「實際平均票價x實際應付費入園人次x1%」為AIPH權利金支付計算基準，補足原先契約內容的缺漏，中市府也將在中市議會審議通過的預算金額1680萬元中，按照實際情況依規定給付，以維護台中市民權益。

AIPH秘書長Tim Briercliffe也表示，很高興有機會說明市府與AIPH達成的協議和細節，及台中花博的批准歷史，也很高興台中市政府重視與AIPH的密切關係，並符合AIPH對花博組織及支付權利金的期待。

Tim Briercliffe也重申AIPH一向對花博卡在內的免費入園政策有意見，也未進一步認可任何類似政策。不過，雙方已就契約有正確詮釋，並彼此達成共識。AIPH將持續鼓勵全世界遊客到台中花博遊玩，也期待回台中參與4月份花博閉幕儀式。