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影／「我是衛生紙」LINE貼圖衝第三！40顆「白色紙團」賣50元 　畫家傻眼：認真畫為了什麼

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生活中心／綜合報導

LINE貼圖小舖有許多畫家用心設計的貼圖，期望能受到用戶喜歡，但最近一款無厘頭到爆紅的貼圖讓畫家們都傻眼了。貼圖取名「我是衛生紙」，內容有被揉成各種形狀大小的衛生紙，而且還是用過的，白白皺皺一坨只要50元。

▲▼我是衛生紙,LINE貼圖小舖。（圖／翻攝自LINE）

▲衛生紙白白皺皺一坨有種莫名的喜感。（圖／翻攝自LINE）

請繼續往下閱讀...

不少人在LINE貼圖小舖裡找到自己的一片天，因為能夠把自己的精心創作親自上架，獲得能見度之外還能賺錢。不過就如同古典藝術遇上普普藝術一樣，前者畫一幅油畫或許要耗費多年時間，一層一層堆疊上色，而後者通常只需在相對短上許多的時間裡大膽創作，就能吸引一票粉絲。

▼「我是衛生紙」貼圖已在LINE貼圖小舖上排到熱門第3名。（圖／翻攝自LINE）

▲▼我是衛生紙,LINE貼圖小舖。（圖／翻攝自LINE）

▲▼我是衛生紙,LINE貼圖小舖。（圖／翻攝自LINE）

▲衛生紙有些看起來像包鼻涕的，有些則像包其他東西。（圖／翻攝自LINE）

這坨白白皺皺、形狀各異的衛生紙就是這麼回事，只需要揉一揉，放在手心裡一握，接著把照片上架LINE貼圖，介紹寫上「我是衛生紙，渺小而偉大的存在」，就輕易在短時間內衝到原創熱門第3名。這樣的作品讓一名專心創作的畫家網友在臉書上直呼，「我畫那麼認真是為了什麼…」

部分網友紛紛在底下留言，「想買」、「想知道作者還投了那些貼圖上架」、「買了啦」；也有網友看不透這是什麼名堂，「看不懂」、「所以這表示了什麼」、「而且是用過的」、「這樣也可以」。

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關鍵字：LINE,貼圖,我是衛生紙

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