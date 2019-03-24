快訊／打破柯P「市長對市長」格局　韓國瑜抵深圳會見市委書記王偉中　

▲高雄市長韓國瑜今抵深圳，會見市委書記王偉中。（合成圖）

記者蔡浩祥、吳奕靖／深圳報導

高雄市長韓國瑜下午抵達深圳，傍晚在五洲賓館會見深圳市最高領導，廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中。比起台北市長柯文哲首次赴上海城市交流至多見到市長層級，本次韓國瑜深圳行，足見陸方之重視。

本次來到深圳，韓國瑜將考察吞吐量全球第三大鹽田港，還有騰訊科技，也不忘參訪平湖海吉星農產品物流園，至於深圳方面會向韓國瑜端出什麼「大禮包」？各界高度關注。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

據透露，深圳方面本次對韓國瑜維安工作可說是繃緊神經，等級堪比國民黨前榮譽主席連戰規格，前一週已把相關住宿樓層封鎖，高度重視韓國瑜的到來。

韓國瑜深圳行，首要就是考察吞吐量全球第三大、與台灣關係密切的鹽田港，例如富士康在四川重慶、成都的工廠，製成品是以陸運的方式送到深圳，然後由深圳西部的蛇口港或東部的鹽田港裝船運往歐美。

▲深圳鹽田港。（圖／鹽田港官網）

鹽田港水深17.6公尺，是世界罕見的天然良港、全球單體吞吐量最大和效益最佳的貨櫃碼頭之一，佔深圳港市佔率55%。

其次，韓國瑜也會前往深圳大族激光科技公司、騰訊科技公司，了解互聯網產業發展概況。不過，高雄市政府公布行程，未有與深圳方面的簽約儀式，雙方可能觸及的合作為何？還有待關注。