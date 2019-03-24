「半夜搬電視回家」被當小偷！非裔退伍老兵遭警上銬　還遭跟蹤＋監視

▲當時人在家門外的羅賓森，儘管配合警方調查，仍遭到上銬拘留。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。



國際中心／綜合報導

美國61歲非裔海軍陸戰隊退休老兵羅賓森（Karle Robinson），去年搬到堪薩斯州97％居民都是白人的小鎮，然而，當他整天忙於搬遷，直到凌晨2點準備進家門時，卻遭警察以「正準備入室行竊」之嫌上銬拘留，事後還遭到警方監視和跟蹤。對此，當地美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union of Kansas）於21日，決定控訴當地警方的種族歧視和事後騷擾行為。

根據《華盛頓郵報》報導，這件事發生在2018年8月19日凌晨2點30分，羅賓森剛搬到通加諾克西市（Tonganoxie）的小鎮，抱著電視機的他，正準備把最後一項物品搬入家中，卻突然被警方持槍攔下。

儘管當時羅賓森配合警方，並告知家中擁有房屋相關文件，仍遭到上銬逮捕。不過警方表示，他們沒有傷害羅賓森，而且在確定他就是屋主後，立刻向他賠罪，並舉出當地近期發生許多搶案，事後，他們還幫助羅賓森把電視搬入家中。

▼ 羅賓森被釋放之後，不時遭到警方「跟蹤」，氣得他決定投訴。

然而，美國公民自由聯盟的控訴信指出，警方的拘留行為是出自於種族歧視，而且在羅賓森被釋放的幾周內，警方經常跟蹤和出沒在他家附近，直到他向當地媒體爆料後，「騷擾和監控運動」才逐漸減少。

此外，當羅賓森決定向當地警局局長勞森（Greg Lawson）投訴時，對方以警察當時因為「害怕生命安全」，確實有抽出武器並限制他自由的理由，拒絕處理此案。

對於聯盟的控訴，警局局長勞森表示，當中有許多不實指控，保護公民和遊客安全一向是警方最重要的責任，如果沒有進行調查，反而會有遭到解雇的擔憂。

目前，堪薩斯州檢察長辦公室在收到聯盟的控訴信，已經轉交到和平官員標準與培訓委員會。羅賓森在接受採訪時表示，他希望局長和涉及案件的3名員警能被炒魷魚，「我想要一個完全不同的部門」。

這件事曝光後，立刻吸引許多網友嗆警方，「我不相信警察的一句話，甚至他的道歉」、「原來小偷總是把贓物『搬進』正在行竊的房子裡啊」、「等等，所以在堪薩斯州，我不能在凌晨3點把東西搬進我家？」、「警方根本是滿口謊言」、「趕快賣掉房子搬離小鎮吧」。