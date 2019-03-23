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2機師「啤酒下藥」性侵2空姐　她染性病痛訴：他壓上來…我卻無力反抗

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▲▼ 美國捷藍航空（JetBlue）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 外傳捷藍航空得知消息後，並未懲處強生和華森。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國捷藍航空（JetBlue）今年5月爆出一宗機師性侵空姐的案件。根據聯邦法院文件，2名捷藍航空機師在波多黎各停留期間，涉嫌在3名空姐的啤酒下藥，其中2名被害女子被性侵得逞，更有1人因此染上性病。染病的A女痛訴，儘管她當下已意識到發生的一切，但因被下藥而無力反抗，眼睜睜讓自己和同事被性侵。

《紐約郵報》報導，事發於今年5月9日，當時3名空姐在首府聖胡安（San Juan）海邊遇到機師強生（Eric Johnson）和華森（Dan Watson），一行人喝酒聊天，隨後一同返回飯店。只不過，她們沒料到的是，2名機師竟然在她們的啤酒下藥。

起訴書指出，被下藥的3名空姐整夜變得迷迷糊糊，其中2人被性侵得逞。根據A女的說法，當時她被強生壓在床上，但因為藥效關係無力反抗，最終被性侵得逞，且強生當晚同樣對C女伸出狼爪，而他事後甚至脫口「謝謝妳讓我的幻想成真」。

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 3名空姐喝了被下藥的啤酒後，整夜變得迷迷糊糊，只有B女因嘔吐逃過一劫。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

據瞭解，強生和華森當晚有意性侵B女，但因B女數度嘔吐，他們才作罷。事發隔天，3名被害女子飛美國紐澤西州紐華克市（Newark），但一行人仍覺得整個人昏昏沉沉，且對發生的這一切感到相當震驚。A女認為，強生是故意把性病傳染給她。

外傳捷藍航空得知消息後，並未懲處強生和華森。被害人律師梅拉米德（Abraham Melamed）指出，「她們遭遇的情況真的很可怕，且捷藍航空並未採取適當行動。」

報導指出，被害女子要求7.5萬美元的賠償，外加律師費及額外費用。捷藍航空事後表示，公司非常嚴肅看待暴力、不當行為的指控，會對此進行徹查。

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關鍵字：捷藍航空,性侵,下藥,啤酒,北美要聞

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