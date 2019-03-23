委國總統鬧雙胞！美：中國不邀反對黨　將「缺席」美洲開發銀行年會

▲美國警告中國，如果不發給豪斯曼簽證，將會帶頭缺席IADB。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

委內瑞拉近日政局動盪，自從反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido），1月以總統馬度洛（Nicolas Maduro）在總統大選中舞弊為由，自立為臨時總統，直到現在已經獲得50多國承認為「委內瑞拉的合法領袖」，導致委國陷入雙總統僵局。如今卻傳出，美國表示，如果北京當局拒絕讓瓜伊多代表出席，美國將會缺席美洲開發銀行（Inter-American Development Bank，IADB）第60屆理事會年會。

綜合外媒報導，現年35歲的瓜伊多身為國會議長與反對黨領袖，1月自立為臨時總統後，美國在同月23日率先承認瓜伊多總統身分，隨後也獲得全世界約50個國家承認，然而被指舞弊的馬度洛卻堅決不下台，因此引發委國雙總統的詭異情況。

IADB是由美國與拉丁美洲19國共同成立的多邊開發銀行，2019年邁入創立60周年，而今年的第60屆理事會年會則是首次由中國主辦，並於成都舉行。IADB在上周決定撤換原本的委內瑞拉代表，改由瓜伊多派系的哈佛大學經濟學家豪斯曼（Ricardo Hausmann）出席。但卻有消息傳出，中國已經提議不讓瓜伊多或是馬度洛的人馬出席會，以免年會淪於政治化。

對此，川普政府的高層就透露，一旦由臨時總統瓜伊多支持的豪斯曼無法參加年會，那麼美國與其他地區的盟友將會缺席這場年會。該官員也提到，倘若中國不願意提供豪斯曼簽證，將違反了IADB所制定的協定與程序。