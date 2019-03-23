文在寅對北韓太溫和惹怒美國「慘被警告」　韓美同盟現裂痕

▲ 文在寅過去被視為促成川普及金正恩展開對話的大功臣。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

2月底在越南河內舉行的「川金二會」成果未達預期，雙方至今無法達成共識。會後北韓放話，考慮中止與美協商、重啟核試及飛彈試驗，更以官媒砲轟南韓、無預警從開城兩韓共同聯絡辦事處撤出。而在北韓及美國、南北韓關係漸趨緊張之際，向來在北韓議題上站在同一陣線的南韓及美國間似乎也出現裂縫。

南韓《文化日報》22日援引外交專家說法指出，近來總統文在寅提出的對北韓政策都令美國外交當局者相當不滿意，「韓美同盟」關係已經超越危險的狀態，急需轉型。另一名消息人士更透露，美國外交當局已經警告南韓政府高層，「只要再提重啟開城工業區、金剛山觀光產業，我們就不會再見你們。」

分析指出，美方在川金二會破裂後如此告誡南韓，顯示其已經對北韓的態度感到厭煩、不信任文在寅政府溫和的作風。外界多認為，南韓在美國及北韓間擔任中間人的角色，但北韓外務省副相崔善姬15日在平壤召開記者會時表示，「南朝鮮（南韓）是美國的盟友，因此是『玩家』，而非中間人。」

此外，北韓官媒《我們民族之間》22日更嚴詞批評南韓統一部日前公布的2019年度工作計畫，「南朝鮮（南韓）統一部在工作計畫中寫道，目標是以南北間對話推動北韓與美國的對話進展，宣稱要在緊密的『韓美合作』之下擬定調解方案，完全沒搞清楚狀況」，更針對南韓將在不違背國際經濟制裁的前提下重啟開城工業區及金剛山觀光事業的說法表示，「公然忽視南北宣言的基本精神及協議事項，屈服於美國保守勢力的壓迫。」