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台青西遊記／彰化大男孩巧手做「療癒小盆栽」　攻上海白領市場

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記者陳政錄／上海報導

「以前總是忙著生產出貨、生產出貨，真沒想過自己現在會來做盆栽（笑）」。林敬准今年31歲，是個來自彰化的大男孩，2008年跟著家人來到上海，最後只剩自己一個留下來，平時不是去種植花房，就是穿梭在文創園區的貨櫃屋內，透過網路零售，用「一盞又一盞」療癒小盆栽，乘載自己的「海漂」夢想。

▲▼一盞綠為景觀盆栽,林敬准。（圖／記者陳政錄攝）

▲林敬准來自彰化，從工廠流水線日復一日的工作，轉為經營療癒系盆栽的種植與販售後，他感覺最大的差異就是「比較有溫度」。（圖／記者陳政錄攝，下同）

為什麼要留在上海？林敬准坦言，自己一開始也沒想那麼多，大概是「待久了也習慣了」，認為這邊除了市場大，互聯網模式的商業型態發展迅速，可以讓自己學到不少，不管繼續待下來，或是以後要回台灣，都能帶著一些「有用的東西」。同時，「既然留下來了，當然想闖出一點成績」。

因為這些簡單又實際的想法，在家裡於大陸經營的傳統產業在2014、2015年，逐漸因人工成本上漲退出後，林敬准先是在松江區創業進軍餐飲、外賣市場，直到後來遇到了人生的轉捩點。

▲▼一盞綠為景觀盆栽,林敬准。（圖／記者陳政錄攝）

▲到國外看展時的新體悟，成為家裡事業和自己工作的轉捩點。

「那時候我們一家人到國外看展，是那種園藝展，然後就覺得，欸，這種東西還蠻不錯的」。他認為，上海是一個步調飛快的城市，隨城市建設民眾也越來越難親近大自然，很多人都會願意花一些小錢，布置自己的家裡或是辦公室，給自己一個「不一樣的紓壓管道」。

所以在進行市場調查後發現，全大陸一般民眾，一年至少有5000到8000萬盆的植栽需求，所以在2016年開始，家人一起投入植栽產業，先找了在台灣的大學教授進行技術合作後，家人負責台灣的銷售，而他選擇自己一個人，把這個產品帶來上海，在當地找員工，把原本的餐飲店倉庫改成花房，除了專利盆栽底座等從台灣進口外，種植到銷售自己主導。

▼林敬准希望自己的每一個盆栽，都能讓消費者感到療癒。

▲▼一盞綠微景觀盆栽。（圖／記者陳政錄攝）▲▼一盞綠微景觀盆栽。（圖／記者陳政錄攝）

但面對不同的氣候環境和市場習性，林敬准坦言，一開始在種植植物的測試期花了不少時間。他說，上海比台灣冷，許多氣候條件也不一樣，除了透過花房溫度、光源調整，還要測試更多不同品種；此外，銷售管道上除了在商場租賃攤位，網路上的營銷操作更是「重中之重」。

林敬准說，要解決運送過程中避免產品損壞、初期於網路上打知名度都花了不少時間，特別是兩岸的「網路生態不一樣」。譬如拜網路零售發展之賜，許多商品都能打破空間的壁壘，總部在哪裡已經不再那麼重要。

因此在初期試種，並於2018年3月入駐麥可將文創園區，開始逐步進入市場以來，經過一年的發展，林敬准謙虛的說，自己才剛剛站穩腳跟。

▼經過試種後，2018年林敬准入駐文創園區，展開一盞綠微景觀盆栽的市場銷售。

▲▼一盞綠微景觀盆栽。（圖／記者陳政錄攝）

就自家「一盞綠微景觀盆栽」來說，林敬准表示，現代都市人生活繁忙，又偶爾出差，我們以「懶人盆栽」的方式作為主打，除了水耕多肉植物外，對羅漢松、含羞草等植物會將它們種在具有專利的海綿上，放入設計盆栽座裡，上面有模擬太陽光波長的智慧LED燈，下面有專門加水口，加水一次放個兩周都沒有問題。

面對市場競爭激烈，林敬准也提到，市面商品價格區間太大，從20元（人民幣，下同）到200元都有，他希望透過加入一些工仔裝飾、文創元素，賦予商品不一樣的溫度，「以前在工廠只在乎最短的時間、最大的產量，現在直接面對終端客人，接受他們的反饋，雖然量不一定能跟以前相比，但是蠻有溫度的」。也就是因為如此，每個盆栽點起燈來時就像一盞、一盞不一樣的小世界，彷彿乘載著林敬准的海漂夢想，「這或許是一種不一樣的成就感吧」。

▼花房內的每個小植栽，都乘載著林敬准的海漂夢想。

▲▼一盞綠為景觀盆栽,林敬准。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼一盞綠為景觀盆栽,林敬准。（圖／記者陳政錄攝）

面對未來，林敬准務實的說，目前除了透過參展，固定的時間將盆栽送到現有的實體販售點外，最希望是在新的一年於電商領域發展到穩定，「既然留下來了，總要做出一點成績」。談到怎麼看待近年有不少青年赴陸發展，他坦言「自己蠻佩服的」，因為他們需要自己從無到有。所以他勉勵自己也勉勵他人，認為既然做出決定，就要盡力去拚。

▼位於文創園區內的一盞綠工作室貨櫃屋，是平時林敬准接待客人、展示產品、經營電商銷售渠道的場所。

▲▼一盞綠為景觀盆栽,林敬准。（圖／記者陳政錄攝）

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