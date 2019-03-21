影／童年回憶來了！　亞洲首座「藍色小精靈」樂園下半年上海見客

記者陳政錄／上海報導

來自比利時的藍色小精靈，是台灣許多六、七年級生的童年回憶，總部於上海的世茂集團20日舉辦記者會，宣布與藍精靈的版權方IMPS合作，在上海佘山國家旅遊度假區打造亞洲第一座、全球第二座藍色小精靈主題樂園，預計今（2019）年下半年就可以開門迎客。

▲世茂集團3月20日宣布與藍精靈版權方IMPS合作，打造精靈之城主題樂園。（圖／記者陳政錄攝）

事實上，世茂集團於松江歷經12年規畫、施工的佘山世茂洲際酒店（深坑酒店）才在去年11月15日正式營業，集團首先善用其深達地下88米的原採礦場景致，打造精靈之城主題樂園一期工程「深坑秘境」，與IMPS簽約取得授權後，啟動第二期的「藍精靈區」。

樂園藍精靈區預計2019年下半年開門迎客，屆時遊客可透過景區聯票的方式「一票到底」快意暢玩。上海世茂精靈之城主題樂園總經理韓麗梅受訪時表示，園區內會有一些採用AR、6D技術的設施，增進親子互動，還有飛行影院、攀岩場等，集團總投資約6億元人民幣，希望在五年內打造一個接待200萬遊客以上的樂園。

▼簽約儀式上展示未來樂園模擬圖。（圖／記者陳政錄攝）

▼世茂洲際酒店的「深坑秘境」和未來樂園位置。（圖／世茂集團提供）

藍色小精靈1958 年誕生於比利時漫畫家貝約筆下，描述一個充滿魔法的世界，約1980年代動畫影片傳入亞洲，成為不少人的童年回憶，除剛於去年底迎接60大壽外，也被選為聯合國17個可持續發展目標宣傳大使，長期關注全球少年兒童的成長，承載著消除貧困、性別平等、高質量教育等使命。

而本次藍精靈版權方IMPS與世茂集團合作，是世茂繼Hello Kitty，再次攜手世界級文化IP，打造上海國際娛樂新地標。

▲藍色小精靈是不少民眾的童年回憶。（圖／記者陳政錄攝）

本次記者會，主要係「精靈之城主題樂園」第二期工程「藍精靈主題園區」項目的正式啟動儀式，未來將與已在去年底開放的第一期「深坑秘境」，和後續接著興建的「茂（取世茂的茂）險王區」採取聯票方式共同營運，讓遊客在總共近6萬平方公尺的樂園內一票到底。

藍精靈版權方IMPS代表維羅尼克女士指出，藍色小精靈塑造出一個「誠實、坦率、友愛、互助、團結」的世界，雙方歷經三年的洽談後，很高興這些藍色小生物受到大陸市場的信任和喜愛。

▲精靈樂園內部示意圖。（圖／世茂集團提供）

世茂集團表示，精靈之城主題樂園毗鄰被稱為「世界建築奇蹟」的上海佘山世茂洲際酒店，將藉助國際IP加持，透過互動遊戲、人偶演藝等遊玩方式，帶給遊客沉浸式的全新遊樂體驗。

▲上海世茂精靈之城主題樂園總經理韓麗梅。（圖／記者陳政錄攝）





▲藍色小精靈。（圖／記者陳政錄攝）

▲簽約儀式上安排小朋友們表演藍精靈舞蹈。（圖／世茂集團提供）