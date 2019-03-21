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影／童年回憶來了！　亞洲首座「藍色小精靈」樂園下半年上海見客

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記者陳政錄／上海報導

來自比利時的藍色小精靈，是台灣許多六、七年級生的童年回憶，總部於上海的世茂集團20日舉辦記者會，宣布與藍精靈的版權方IMPS合作，在上海佘山國家旅遊度假區打造亞洲第一座、全球第二座藍色小精靈主題樂園，預計今（2019）年下半年就可以開門迎客。

▲▼世茂集團3月20日與藍精靈版權方IMPS合作，在上海佘山國家旅遊度假區打造「精靈之城主題樂園」,藍精靈。（圖／世茂集團提供）。（圖／記者陳政錄攝）

▲世茂集團3月20日宣布與藍精靈版權方IMPS合作，打造精靈之城主題樂園。（圖／記者陳政錄攝）

事實上，世茂集團於松江歷經12年規畫、施工的佘山世茂洲際酒店（深坑酒店）才在去年11月15日正式營業，集團首先善用其深達地下88米的原採礦場景致，打造精靈之城主題樂園一期工程「深坑秘境」，與IMPS簽約取得授權後，啟動第二期的「藍精靈區」。

樂園藍精靈區預計2019年下半年開門迎客，屆時遊客可透過景區聯票的方式「一票到底」快意暢玩。上海世茂精靈之城主題樂園總經理韓麗梅受訪時表示，園區內會有一些採用AR、6D技術的設施，增進親子互動，還有飛行影院、攀岩場等，集團總投資約6億元人民幣，希望在五年內打造一個接待200萬遊客以上的樂園。

▼簽約儀式上展示未來樂園模擬圖。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼世茂集團3月20日與藍精靈版權方IMPS合作，在上海佘山國家旅遊度假區打造「精靈之城主題樂園」,藍精靈。（圖／世茂集團提供）。（圖／記者陳政錄攝）

▼世茂洲際酒店的「深坑秘境」和未來樂園位置。（圖／世茂集團提供）

▲▼世茂集團20日於上海與IMPS召開發布會，宣布國際動漫IP—藍精靈，將入駐集團位於上海佘山國家旅遊度假區的上海世茂精靈之城主題樂園。（圖／世茂集團提供）

藍色小精靈1958 年誕生於比利時漫畫家貝約筆下，描述一個充滿魔法的世界，約1980年代動畫影片傳入亞洲，成為不少人的童年回憶，除剛於去年底迎接60大壽外，也被選為聯合國17個可持續發展目標宣傳大使，長期關注全球少年兒童的成長，承載著消除貧困、性別平等、高質量教育等使命。

而本次藍精靈版權方IMPS與世茂集團合作，是世茂繼Hello Kitty，再次攜手世界級文化IP，打造上海國際娛樂新地標。

▲▼世茂集團3月20日與藍精靈版權方IMPS合作，在上海佘山國家旅遊度假區打造「精靈之城主題樂園」,藍精靈。（圖／世茂集團提供）。（圖／記者陳政錄攝）

▲藍色小精靈是不少民眾的童年回憶。（圖／記者陳政錄攝）

本次記者會，主要係「精靈之城主題樂園」第二期工程「藍精靈主題園區」項目的正式啟動儀式，未來將與已在去年底開放的第一期「深坑秘境」，和後續接著興建的「茂（取世茂的茂）險王區」採取聯票方式共同營運，讓遊客在總共近6萬平方公尺的樂園內一票到底。

藍精靈版權方IMPS代表維羅尼克女士指出，藍色小精靈塑造出一個「誠實、坦率、友愛、互助、團結」的世界，雙方歷經三年的洽談後，很高興這些藍色小生物受到大陸市場的信任和喜愛。

▲▼世茂集團20日於上海與IMPS召開發布會，宣布國際動漫IP—藍精靈，將入駐集團位於上海佘山國家旅遊度假區的上海世茂精靈之城主題樂園。（圖／世茂集團提供）

▲精靈樂園內部示意圖。（圖／世茂集團提供）

世茂集團表示，精靈之城主題樂園毗鄰被稱為「世界建築奇蹟」的上海佘山世茂洲際酒店，將藉助國際IP加持，透過互動遊戲、人偶演藝等遊玩方式，帶給遊客沉浸式的全新遊樂體驗。

▲▼世茂集團3月20日與藍精靈版權方IMPS合作，在上海佘山國家旅遊度假區打造「精靈之城主題樂園」,藍精靈。（圖／世茂集團提供）。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海世茂精靈之城主題樂園總經理韓麗梅。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼世茂集團3月20日與藍精靈版權方IMPS合作，在上海佘山國家旅遊度假區打造「精靈之城主題樂園」,藍精靈。（圖／世茂集團提供）。（圖／記者陳政錄攝）

▲藍色小精靈。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼世茂集團與IMPS簽約，在上海佘山國家旅遊度假區打造「精靈之城主題樂園」,藍精靈。（圖／世茂集團提供）

▲簽約儀式上安排小朋友們表演藍精靈舞蹈。（圖／世茂集團提供）

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