超狂！直播天王再出奇招　這回賣的是「幻影4代」英女王座車

▲直播天王連千毅賣過遊艇、直升機，這次連英國女王座車也0元起標。（圖／連千毅提供）



記者洪正達／高雄報導

系金欸！最近相當火紅的直播天王連千毅，常在網上拍賣各種豪奢品，往往拍賣品一上架都讓人「下巴掉下來」，從直升機賣到遊艇不稀奇，人稱「任哥」的他，現在竟然要拍賣英國女王伊麗莎白二世的座車「勞斯萊斯幻影4代」（Rolls-Royce Phantom），消息一出再度引發網友熱議。

連千毅日前在粉絲團PO文，表示近期在香港拍賣會中買下勞斯萊斯幻影4代，落槌成交價為3300萬元，這次在台灣拍賣以0元起標，讓不少古董車迷超期待。

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據了解，勞斯萊斯幻影4代生產年份為1950年到1956年，期間僅生產18輛，其稀有度更是不言而喻，其中這台準備0元起標的幻影，是當時1950年愛丁堡公爵購入的愛車，直到伊麗莎白女王繼位後，順勢成為女王的座車，其餘17輛均屬當時英國王室及政要所有，也成了史上兼具稀有、豪奢的古董車。

連千毅特別強調，他要拍賣的4代幻影曾是英國王室的國家形象代表車，也是現在伊麗莎白女王的座車，絕不是復刻品，除了史詩級的收藏價值外，還擁有正宗王室血統，這次在台灣以0元起標，已經在古董車迷圈引起不小的震撼。





▲▼勞斯萊斯幻影4代的內裝相當豪華，很難聯想到車齡已年屆70。（圖／連千毅提供）