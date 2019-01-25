英女王講話了！硬脫歐將至…還在亂　伊莉莎白二世：你們別再吵

▲伊莉莎白女王作為英國君主，傳統上必須保持政治中立。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）



記者王致凱／綜合報導

距離英國「脫歐大限」3月29的期限越來越接近，英國卻陷入嚴重政治危機，遲遲未能決定走向。英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）25日發表談話，雖未直接提到脫歐，但敦促全英國應「尋求共識，顧全大局」，被視為是藉機向政治階層喊話。

路透社報導，高齡92歲的伊莉莎白二世女王於諾福克郡（Norfolk）婦女協會發表談話時表示，每個世代都會面臨「新挑戰與機會」。女王說，「我們在現代尋找新解答，就我來說，我偏好經過實證的方式，例如與他人好言相對，尊重不同的觀點；然後一同努力尋求共識，永遠顧全大局。」

雖然女王沒有直接提到脫歐，但外界均將這段談話與國會近期的脫歐爭端相互聯想。英國廣播公司（BBC）表示，女王無疑是話中有話。英國《泰晤士報》（The Times）的標題更直接寫著「女王警告政客，終止英國脫歐爭端」（End Brexit feud， Queen tells warring politicians）；路透社網站也在標題寫著，「女王向英國政客傳達脫歐訊息：停止你們的爭吵」（Queen sends Brexit message to UK politicians: end your bickering）。

英女王作為聯合王國君主，依照傳統，她必須在公開場合保持政治中立，過去歷任國王和女王也大多謹言慎行，不輕易發表政治言論。儘管在實際上，英國君主擁有解散議會、重新選舉和選擇首相等權利，但若女王動用這些特權，勢必會引發憲政危機，因此到目前為止，英國從未有君主這麼做。不過，英女王確實可以對政府官員發出提醒或警告。