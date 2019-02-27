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英國女王25歲絕美露肩照　皇家郵票使用近20年

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國際中心 ／綜合報導

英國王室Facebook粉絲專頁在當地時間26日貼出一張女王伊莉莎白二世登基時所拍下的照片，攝影師懷丁（Dorothy Wilding）為女王拍攝了第一張官方照片，於登基後20天公布，正好是距今67年的1952年2月26日。伊莉莎白的父親喬治六世（George VI）於1952年2月6日因病去世，享年56歲，女王登基時年僅25歲。

根據《時人》雜誌報導，伊莉莎白頭戴鑲鑽的王冠，身穿露肩禮服，露出修長的脖頸和線條姣好的肩膀，一抹溫潤的笑噙在嘴角，優雅莊嚴；不同於現今人們所熟悉的形象，一頭白髮的健朗老奶奶。依照英國的慣例，君主的照片會被印製成郵票，這張照片在1953年至1971年間作為郵票照片，並懸掛在英國駐外大使館。

英國王室收藏信託（Royal Collection Trust）表示，女王當時換穿多套禮服及珠寶首飾，並從59張相片中選出了這張，完美表現伊莉莎白二世當年的風華絕代。相片中女王的禮服出自王室設計師哈特內爾（Norman Hartnell）的手筆，大不列顛王冠則是1947年瑪麗皇后贈與伊莉莎白二世的新婚禮物。

▼ 英國女王伊莉莎白二世今年高齡92歲，健朗老太太的形象深植人心。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：英國王室,伊莉莎白二世,QueenElizabethII,哈特內爾,NormanHartnell,英國王室收藏信託,RoyalCollectionTrust

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