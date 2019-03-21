連擲筊7次沒杯！老母自殺愧疚「跟女兒背後2年」守護　她淚崩超渡…鬼魂消失

▲爸爸託夢沒錢，女兒準備金紙火燒。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／綜合報導

「媽媽一直跟在我身後......」新竹一名女網友的雙親2年前攜手燒炭自殺身亡，沒想到她竟夢見爸爸託夢說「缺錢」，她趕緊擲筊詢問亡父是否需要燒金紙，結果第一個就是聖杯，接著對亡母連擲筊7次竟都沒有杯，讓她超級疑惑；之後給一名有靈異體質的阿姨看過才知，原來媽媽一直跟在身後愧疚地哭，放不下她這個女兒，這一答案讓她瞬間淚崩。

該名女網友在臉書「靈異公社」PO文說，阿公10幾年前就已過世了，爸媽則是兩年多前一起燒炭自殺，但今年除夕夜前一周，夢見阿公拎著老爸的衣領拖行，隨後抓到她身前說「XX啊，妳老杯（台語：老爸）有話要跟妳說！」她聽得一頭霧水。

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夢裡的她聽見父親害羞地說「我缺錢」，她想也沒想說「缺多少啊？我只有五百、一千可以借你喔！」下秒就聽到老爸回覆說「都可以！」然後她就醒了過來。

▲原PO到新竹東寧宮擲筊詢問。（圖／翻攝自東寧宮粉專）

她越想越覺得奇怪，在叔叔的建議下，帶著金紙來到東寧宮，還擲筊詢問菩薩是否願意幫她忙，問到老爸的部分，一擲就是聖杯，但問到媽媽時，連7次擲筊都「沒有杯」，讓她超納悶，但當下的她想說既然沒有結果，倒不如先燒金紙給老爸好了。

事發過了兩周後，她被朋友帶去新豐鄉給一名阿姨卜卦，算命過程中，對方一直往她後面瞄，她心想「可能是要看後面的客人吧」，對阿姨的舉動並沒有很在意；卜卦完後，她就被阿姨叫去樓上拜關公，誠心拜拜時突聽見對方說「妳後面是不是跟著妳媽媽？」嚇得她第一反應是「怎麼可能」。

▲原PO連7次擲筊都沒有杯。（圖／記者周宸亘攝）

阿姨耐心描述鬼魂的樣貌，沒想到竟與原PO媽媽長得一模一樣，還詳細說「妳媽一直低著頭，很愧疚地哭，不說話也不抬頭，感覺就是很傳統的女性。」這一席話，讓原PO瞬間淚崩，因為阿姨描述全與媽媽一樣，讓她泣不成聲說「我媽媽就是這樣的女人。」

雖然鬼魂是原PO媽媽，但阿姨認為「人鬼殊途」，仍需要作法收驚一下，便開始起乩並拍打、戳、抓原PO全身，作法一陣後才退駕。她透露，被阿姨打完後回家，身體虛弱了快一周，「阿姨說媽媽跟了我太久，連我的精氣神都會受到影響。」

雖然有作法，但她仍走一趟東寧宮詢問，還帶著一堆金紙，沒想到她這次擲筊直接「一聖杯」，菩薩同意了。她表示，爸媽過世兩年了，她還是很想念兩老，「希望你們在另一個世界可以過得好，沒錢再來我夢裡講吧！」

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▼父母自殺身亡，但媽媽很愧疚放不下女兒。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）