　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連擲筊7次沒杯！老母自殺愧疚「跟女兒背後2年」守護　她淚崩超渡…鬼魂消失

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼連擲筊7次沒杯！。（圖／翻攝自靈異公社）

▲爸爸託夢沒錢，女兒準備金紙火燒。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／綜合報導

「媽媽一直跟在我身後......」新竹一名女網友的雙親2年前攜手燒炭自殺身亡，沒想到她竟夢見爸爸託夢說「缺錢」，她趕緊擲筊詢問亡父是否需要燒金紙，結果第一個就是聖杯，接著對亡母連擲筊7次竟都沒有杯，讓她超級疑惑；之後給一名有靈異體質的阿姨看過才知，原來媽媽一直跟在身後愧疚地哭，放不下她這個女兒，這一答案讓她瞬間淚崩。

該名女網友在臉書「靈異公社」PO文說，阿公10幾年前就已過世了，爸媽則是兩年多前一起燒炭自殺，但今年除夕夜前一周，夢見阿公拎著老爸的衣領拖行，隨後抓到她身前說「XX啊，妳老杯（台語：老爸）有話要跟妳說！」她聽得一頭霧水。

請繼續往下閱讀...

夢裡的她聽見父親害羞地說「我缺錢」，她想也沒想說「缺多少啊？我只有五百、一千可以借你喔！」下秒就聽到老爸回覆說「都可以！」然後她就醒了過來。

▲▼新竹東寧宮。（圖／翻攝自東寧宮粉專）

▲原PO到新竹東寧宮擲筊詢問。（圖／翻攝自東寧宮粉專

她越想越覺得奇怪，在叔叔的建議下，帶著金紙來到東寧宮，還擲筊詢問菩薩是否願意幫她忙，問到老爸的部分，一擲就是聖杯，但問到媽媽時，連7次擲筊都「沒有杯」，讓她超納悶，但當下的她想說既然沒有結果，倒不如先燒金紙給老爸好了。

事發過了兩周後，她被朋友帶去新豐鄉給一名阿姨卜卦，算命過程中，對方一直往她後面瞄，她心想「可能是要看後面的客人吧」，對阿姨的舉動並沒有很在意；卜卦完後，她就被阿姨叫去樓上拜關公，誠心拜拜時突聽見對方說「妳後面是不是跟著妳媽媽？」嚇得她第一反應是「怎麼可能」。

拜拜,祈求,擲杯,抽籤（圖／記者周宸亘攝）1815110,1815109

▲原PO連7次擲筊都沒有杯。（圖／記者周宸亘攝）

阿姨耐心描述鬼魂的樣貌，沒想到竟與原PO媽媽長得一模一樣，還詳細說「妳媽一直低著頭，很愧疚地哭，不說話也不抬頭，感覺就是很傳統的女性。」這一席話，讓原PO瞬間淚崩，因為阿姨描述全與媽媽一樣，讓她泣不成聲說「我媽媽就是這樣的女人。」

雖然鬼魂是原PO媽媽，但阿姨認為「人鬼殊途」，仍需要作法收驚一下，便開始起乩並拍打、戳、抓原PO全身，作法一陣後才退駕。她透露，被阿姨打完後回家，身體虛弱了快一周，「阿姨說媽媽跟了我太久，連我的精氣神都會受到影響。」

雖然有作法，但她仍走一趟東寧宮詢問，還帶著一堆金紙，沒想到她這次擲筊直接「一聖杯」，菩薩同意了。她表示，爸媽過世兩年了，她還是很想念兩老，「希望你們在另一個世界可以過得好，沒錢再來我夢裡講吧！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼父母自殺身亡，但媽媽很愧疚放不下女兒。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

▲▼牽手,親情,照護,長照,輪椅,行動不便,老人,老年。（圖／記者莊祐晴攝）

ET快訊
快訊／鄭俊英被抓了！　南韓首位藝人遭下「逮捕令」
週五秒變天！鋒面挾雨「濕到週六」　中部以北都有雨
獨家／歐陽娜娜「支持一個中國」　歐陽龍：見鬼了！

關鍵字：新竹,東寧宮,擲筊,託夢,靈異公社,X檔案

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世界看得見　「台東必吃、必去、必玩」影片獲日本影像節獎

週五秒變天！鋒面挾雨襲北「濕到週六」　氣象局：中部也會下

復興南40年「無名子」默默熄燈了！店面秒清空招租　傳奇「清粥一條街」剩2家...

驚！一張床平均有200萬隻塵蟎　日光暴曬、拍打除蟎沒用

連擲筊7次沒杯！老母自殺愧疚「跟女兒背後2年」守護　她淚崩超渡…鬼魂消失

台鐵便當驚見「黃帶紅物體」以為是青椒...咬3次吐出他崩潰！網卯起來酸

泥土長2根「充血棒狀物」！她一看內心超邪惡　答案曝光…網羞恥：去面壁

百萬訂閱對決！安啾vs.滴妹「誰更好看？」　網毒舌點評...投票結果超激戰

I am here創新創業幸福圈　連結在地與國際吸引各界力挺

想追學妹！男神學長祭「交往好處」：我很會吃便當　網跪求在一起

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

世界看得見　「台東必吃、必去、必玩」影片獲日本影像節獎

週五秒變天！鋒面挾雨襲北「濕到週六」　氣象局：中部也會下

復興南40年「無名子」默默熄燈了！店面秒清空招租　傳奇「清粥一條街」剩2家...

驚！一張床平均有200萬隻塵蟎　日光暴曬、拍打除蟎沒用

連擲筊7次沒杯！老母自殺愧疚「跟女兒背後2年」守護　她淚崩超渡…鬼魂消失

台鐵便當驚見「黃帶紅物體」以為是青椒...咬3次吐出他崩潰！網卯起來酸

泥土長2根「充血棒狀物」！她一看內心超邪惡　答案曝光…網羞恥：去面壁

百萬訂閱對決！安啾vs.滴妹「誰更好看？」　網毒舌點評...投票結果超激戰

I am here創新創業幸福圈　連結在地與國際吸引各界力挺

想追學妹！男神學長祭「交往好處」：我很會吃便當　網跪求在一起

鈴木一朗1999年為了921賑災　帶傷站上台灣棒球場

棄投從打堅持27年鐘擺式打法　鈴木一朗成為世界安打王

被奴才咳2聲吵醒　主子鬧起床氣狂喵碎唸：小聲點啦！

催淚國片！《老大人》已有5000人包場　觀眾試片哭成一團

快訊／鈴木一朗第3打席遭三振　眼眶閃爍回休息室顯露無奈

中職／向職棒元年致敬　30年開幕戰轉播復古鏡面呈現

江蘇化工廠大爆炸「驚見蕈狀雲」　火球猛竄至少6死30傷

中職／彭政閔引退首波紀念商品　CHIA23球迷版球衣26日販售

中職／猜中李茲投開幕戰　蔗總：型態類似福瑞多

直擊影片／蔡英文專機起飛　4架F-16升空超近距離伴飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

生活熱門新聞

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　..

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像..

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火..

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆..

史上最強月老！她拜完「5姻緣秒..

高雄車站「最新地貼」！網狂轟台..

學生妹看婦產科！大媽：用身體賺..

「佳里小7店員」結帳突跑走！下..

尪買炸物當宵夜　一句話讓她心碎..

「我先來去了」她曝外婆最後一段..

窄裙妹怨「裙子往上跑」　萬人見..

小五生數學85分倒數第二！母：..

桃園巨瘤長溪旁…橫躺8年的垃圾..

台鐵便當驚見「黃帶紅物體」以為..

更多熱門

相關新聞

「媽媽背對我看小孩」人妻一看祂還在結局溫馨

一名媽媽在家中見到一名女生，原本以為是媽媽結果不是，「朝我溫柔笑一下就消失了！說也奇怪，本來一直哭鬧的孩子突然咯咯咯笑了。」後來她問了媽媽，也得知對方的看法。有網友直呼，「明明很溫馨的故事啊，我看完怎麼起雞皮疙瘩啊！」

叔叔癌逝「相帶走」　她爸7天後也過世

金髮男借廁所　不洗手還順手偷包

險被抓交替！高三生後座多「長髮女」摔車骨折

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火了

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

21歲超甜護士打瞌睡被偷拍！緊身制服快炸裂

更多

最夯影音

更多

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面