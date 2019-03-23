韓國瑜香港會中聯辦主任　蘇巧慧批：應調查是否違法？

▲韓國瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

正在香港訪問的高雄市長韓國瑜，22日傍晚前往大陸駐港最高機關中聯辦，與主任王志民餐敘。民進黨立委蘇巧慧痛批，韓國瑜所稱的大陸經濟之旅，「第一天就大轉彎」，她強調，韓國瑜密會大陸駐港最高官員還遭香港立法會議員嚴厲譴責，「這事非同小可，我們應該關注」。

蘇巧慧表示，台灣與大陸關係極為敏感，因此我國特別制定台灣地區與大陸地區人民關係條例，用來規範兩個國家間往來交流的事務。

蘇巧慧解釋，從法律面來看，韓國瑜的密會行動，是否違反該條例第33-1條，臺灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關 (構) 、團體或涉及對臺政治工作、影響國家安全或利益之機關 (構) 、團體為任何形式之合作行為。她強調，韓國瑜必須自己必須向主管機關詳盡說明，主管機關也應該主動進行調查。

從政治面來看，蘇巧慧說，台灣的政治人物與大陸官方接觸，如無違法情事，重點就是有無對等、公開，及是否損及台灣的主權、尊嚴。她批評，「韓國瑜此次密會中國駐香港官員，顯然讓大家有這樣的疑慮，連香港立法會議員都譴責痛批，我相信國人也不認同韓國瑜的行為」。

蘇巧慧強調，拼經濟是好事，但台灣與大陸沒有百分之百的經濟，身為台灣的地方政府首長，應該要有這樣的體認。更重要的是，與大陸接觸，行動務必公開透明，這才是對台灣人民的尊重，也是對台灣尊嚴的維護。