高中男師誘拐20女學生回家嘿咻　還拍影片和同事分享

▲受害女學生對外控訴遭老師玩弄感情的經過。（圖／示意圖，非新聞當事人／視覺中國）

國際中心／綜合報導

日本東京一所私立女校28歲男老師近來遭到警方逮捕，消息指出，他不但和自己所教的多名女學生發生肉體關係，還拍下過程並分享給其他同事觀看，其中一名19歲受害人後來出面指證，才讓他的惡行終於曝光。

日本デイリー新潮報導，日本警視廳2月28日逮捕28歲日文男老師望主譽，受害的19歲A女表示，高二時因為社團活動產生煩惱，便時常找對方聊天吐露心聲，2人的關係也因此愈來愈靠近，「現在想起來，是因為周遭沒有異性，所以才會對老師產生好感，告白之後，對方傳訊息問我『胸部大嗎？』還要求我傳自慰的不雅照片給他看，因為我喜歡他，所以就傳了。」

A女坦承在高三的夏天，與望主譽發生了性關係，過程中還被對方拍下影片和照片，雖然她一度表示抗拒，但對方辯稱「只是拍來自己看的」，只好乖乖讓對方拍攝，之後大約每隔2個月就會去對方家中1次，除此之外，也曾在學校的圖書館裡和對方發生關係。

A女高中畢業後仍和望主譽交往，但去年5月2人的關係卻開始生變，感覺對方似乎對自己慢慢失去了興趣，猜想「可能因為我不再是高中生的關係」，分手之後，去年秋天她曾回母校探望，結果竟然從別的老師口中得知，望主譽將她的裸照和別的老師一同分享，甚至早就有一個以結婚為前提的女朋友。

A女去年12月決定向警方報案，警方從嫌犯被扣押的手機中發現，還有20多名女學生的猥褻照，其中2女還是A女的學妹，於是正式逮捕望主譽，後來又意外發現，同校的英文T老師也同樣做女學生伸出魔爪。目前T老師尚未被警方逮捕，但校方得知消息後，已在今年2月將嫌疑人解雇，校長受訪時表示，「我們是無法保護學生的爛學校，我們別無選擇，只能從頭開始進行重建。」



