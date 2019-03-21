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飲料店前「屁屁貼超近」襲臀！女學生尖叫...基隆色運將喊冤：有飛蛾

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▲▼變態,色狼,摸,非禮,性騷擾,亂摸。（圖／CFP）

▲運將襲臀還辯有飛蛾。示意圖與本案無關。（圖／CFP）

地方中心／基隆報導

基隆一名女學生小蜜（化名）在手搖飲料店排隊買飲料時，臀部突然感覺被摸了一下，回頭就看見謝姓運將色瞇瞇看著她把車開走，趕緊記下車牌號碼報警逮人。檢方偵查終結，認定謝男稱「屁股有飛蛾」為狡辯，不足採信，因此依涉犯性騷擾防治法將他起訴。

小蜜（17歲）2018年9月24日到飲料店排隊等叫號，沒想到排在後方的謝男靠超近，還把手伸進股溝間性騷擾，當下回頭斥責，不料竟讓人給跑了，嚇得趕緊先記下車牌，忍住眼淚向警察局報案。

謝男到案後辯稱，當時看到一隻飛蛾在女學生的屁股中間，怕蟲子咬她，才會伸手撥掉，可能因為動作太大，讓對方感到不舒服。他強調，真的沒有性騷擾，純粹拍掉飛蛾。

檢方偵查終結，認為飛蛾說是卸責之詞，不予採信，因此依涉犯性騷擾防治法將他起訴。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：女學生,手搖飲,飲料,襲臀,飛蛾,運將

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