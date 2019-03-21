進摩鐵僅20分鐘！張書維還原「房內不堪回憶」：若我這麼王八就抓去關

▲張書維20日召開記者會說明，不住落淚痛哭。（圖／記者陳以昇攝）

記者莊智勝／採訪報導

親民黨立委李鴻鈞前辦公室主任張書維捲入桃色風波，遭控分別對2名電視台女記者揉胸、上摩鐵企圖性侵，事後2名女記者在主管的協助下提告張書維性騷擾及妨害性自主等罪嫌；對此，張書維則表示週刊媒體報導偏頗，否認性騷、企圖性侵一事，「如果今天我這麼王八蛋的話，那就把我抓去關沒關係！」

張書維接受《ETtoday新聞雲》記者電訪時還原當天情況，強調大家在KTV裡都玩得很開心，且還有另名C姓男性友人在場，「如果我有（揉胸）性騷、讓她（L姓女記者）感到不舒服的話，可以直接離開啊！」

針對媒體報導，計程車運將現身指出W姓女記者在離開KTV後，原本要將張書維送回里長辦公室，但途中經過汽車旅館，張卻不斷吵著要W女送他進去休息，事後還死纏爛打，吵到連運將都看不下去，索性將車停在路邊10分鐘，要2人「討論出結果再跟他說」一事；張書維則回應，當時在車上確實有跟W女討論要去的地點，「大家都沒有講得很明，但就是有那個意思，大家都是合意的，不然計程車司機怎麼可能載我去摩鐵？」

▲張書維提供摩鐵門口監視器畫面，強調並未強拉、脅迫女記者。（圖／記者陳以昇翻攝）

張書維指出，媒體報導他與W女在汽車旅館待了將近1小時是錯誤的，「我們那天到摩鐵都已經晚上6點半多了，她（W女）7點左右就離開，前前後後大約只有20分鐘！」張書維澄清，當下進到房間後，2人確實有摟抱等親暱動作，但他並未強脫女方衣物，「衣服是她自己脫的，她還叫我『X她』，但後來我們並沒有發生進一步的關係，因為我們聊到我有家庭，而她也有男友，我就問她『這樣真的好嗎？』最後就不了了之，女方也自行離開摩鐵，甚至離開後還在摩鐵門口傳訊息，跟我說『我們都喝多了』！」當記者追問，「你是否也有脫衣」時，張書維則委婉地說，「我應該也有脫，現在叫我回想，真的很不堪！」

▲2人搭乘電梯時也並未出現異狀。（圖／記者陳以昇翻攝）

回憶起與W女的認識，張書維說，大約是在事發當天（2/22）前一週，當時他應里長請託，以個人身分協助處理一條案子，當天里長還帶了W女來，雖然張書維覺得有記者在場對案情處理不妥，但後來還是去了，「回來的路上我們坐里長的車，W女在車上就不斷稱讚我，說她覺得我在溝通協調方面很厲害，還談到要約吃飯，並當場打電話給L姓女記者，約一起吃飯、認識。」

由於雙方認識的時間並不長，如事實真如張書維所言「是被陷害的」，那W女的動機又是為何？張書維則表示，「我也不知道，但W女有一直強調『有獨家要給我』，而在2人離開摩鐵後，W女還有傳訊給他，由於怕被老婆發現，就刪除訊息、退出對話，可能因為這樣就沒獨家了，所以懷恨在心。」

張書維表示，現在整起事件已經進入司法程序，「我已經因此失去了工作，還對家庭造成了無法彌補的傷痕，事情的真相為何，就交給司法去判決；如果今天我真的這麼王八蛋的話，那就把我抓去關沒關係！」

▲張書維強調，目前司法判決還未明、真相也尚待釐清，但媒體卻率先報導，是「未審先判、口誅殺人！」（圖／記者陳以昇攝）

張書維聲明稿全文：

今天發生了很多事情，

應該是一輩子都不一定會遇到的事。

是的，我因為負面新聞上媒體了！



事件是發生在今年的2月22日的下午跟傍晚，我因為跟某電視台的記者（L姓跟W姓），去KTV唱歌（還有一名C姓男友人）以及去汽車旅館，事後遭指控性騷擾以及性侵害。



我是一個有家庭的人，對此貪杯的錯誤行為，我感到羞愧與錯誤，對於家庭所造成無法彌補的傷害，我更無地自容。

尤其，也辜負了老闆對我的信任，對此可能讓許多人對老闆產生負面觀感，我更是愧對。



我真的很抱歉，真的很對不起對我疼愛、信任的人，真的對不起，因為我的不潔身自愛，罔顧自己是有家庭的人，更未拿捏分寸，以至於今日的醜聞，真心道歉：「對不起，我真的錯了」。



在這週一（3/18）晚上約莫20:20左右，我接到鏡週刊記者的電話，表示有一個性侵案件希望採訪我，雖然我表示該案件雙方已經進入了司法程序，但對方仍是要求電話採訪，縱使我一再希望能夠提供我手上的「與對方通話的錄音」證明對方說詞反覆，甚至是當天的監視器錄影畫面來還原事實，無奈對方僅表示「他很忙，沒有時間看。」



而就在今日（3/20）鏡週刊將事件爆料出來，當我看到那個畫面，無端的將我家人也扯入，甚至是到我臉書擷取我家人相片後報導，說實在的，心真的很痛，在事實真相都尚未釐清之前，真的有必要這樣「未審先判」「媒體殺人」嗎？尤其還是非本案當事人雙方以外的其他無辜的人！！！

而其實在更早之前，對方的H姓女主管致電給我時，無論我說什麼對方都不採信，甚至以「如果我不出來解決，就要讓我上媒體、要讓我老闆知道丟工作、要提告」，我才警覺事情的不單純，甚至隔日對方還一直打電話給彼此共同認識L姓男友人，要他打電話給我（從早上10點多打到晚上17點多），說「時間、地點、人選都我挑」，要我出來談和解，但都遭到我的拒絕，我更覺得怪異，才上網搜尋對方，才讓我發現H姓女主管之前有造假新聞的紀錄。

我心裡大概就有個底了！

緊接著先是透過其高層主管致電給我老闆，讓我先沒了工作，接著對我提告刑事，最後就是今天的「口誅殺人」。



與對方H姓女主管主管的通話總共有三通，分別是2/23（六）上午10點多、11點多，以及下午的17點多，對方H姓女主管從第一通電話的：「我從計程車強拉她的W姓女記者上房間，到房中掙扎推擠哭泣，最後掩面飛奔離開。」到第三通電話的：「是我哄騙W姓女記者，只要她陪我去房間，我就會讓她安全離開。」到最後鏡週刊寫的：「W姓女記者是因為尿急所以才跟我去汽車旅館」。



如同我向鏡週刊的記者表示的：「媒體第四權應該是在於發現真相、釐清事實。」為什麼他都拒絕跟我面對面聽聽我的講法、看看我的資料呢？今日這樣的方式，難道真的在司法未釐清真相前爆料，對我及對方當事人而言，公平嗎？

為了自保，我不得已拿出了「當天事發的現場錄影帶」來證明對方所謂的強拉上房間、掩面哭泣飛奔離開都不是事實。也有媒體記者之後致電給我希望我再拿出包括對方私人line給我的訊息，以及我與對方H姓主管的對話錄音，但我拒絕了。因為內容還有涉及到對方當事人的隱私，而且雙方案件都已經進入了司法，我覺得不該再如此口誅殺人，只是對彼此更加傷害而已。今天提供錄影畫面只是為了證明對方以及鏡週刊的報導不實，不想被抹黑，其他的，我相信司法最終會有一個決定。

謝謝很多關心我的朋友，我也不一一回覆解釋，謹以此篇文章大致敘述。而我也看了很多媒體報導後的留言，諸多的批評、謾罵，我都承受，我是個有家庭的人，如此貪杯誤事，造成家庭無法彌補的傷痕，以及愧對老闆的信任，我再次道歉。所有的問題跟過錯，都是我個人行為，我只卑微請求，在司法未釐清真相前，能否不要傷害我的家人，他們並沒有錯也無義務要去替我承擔這麼沈重的壓力。