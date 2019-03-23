宜蘭版《熔爐》！學長把學弟當性奴「宿舍打OO」　家長淚訴：校方說別報警

▲宜蘭一間大專竟發生像韓國電影《熔爐》般事件。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫LibreStock）



地方中心／宜蘭報導

宜蘭一所大專發生學長強制猥褻學弟的案件，家屬指控事件爆發後校方不但沒有積極處理，還想息事能人、勸不要報警，僅告知送性評會就無下文。目前警方已經介入調查，詳細案情仍在釐清中，由於適逢假日，學校電話無人接聽，尚無法取得校方說法。

匿名爆料中可以發現，許多受害的學生在校方沒有解釋清楚「保密條款」的情況下簽了，導致現在不能告訴別人，就算報警也不可以講出開性平委員會的過程；有一年級被害人遭強迫幫學長「打手槍」，誇張的是就在男生宿舍裡。

▲知情人士匿名爆料。（圖／翻攝自宜蘭知識 +，下同）



發聲網友指出，受害學生勇敢揭發歷年來，學校宿舍學長慣例強迫性侵的事情，而學校為了校譽不敢大動作偵查，沒想到學校的社工卻規勸家長不要報警，給加害同學再一次機會，甚至沒有即時輔導受傷學生，讓被害的孩子跟父母們身心靈創傷，「難道弱勢家庭的孩子受到這樣的傷害，就必須默默承受、默默傷心害怕難過嗎？」

網友表示，被害者學生非常多位，有些都已經成年了，不敢想像他們究竟在什麼環境下學習，「這樣的校風，要不是被害的學生們跟家長們擦乾眼淚、抵抗害怕，勇敢站出來揭發，不知還會有多少無辜學生孩子被霸凌強迫性交。」

▲網友看不下去聲援引發關注。



她悲憤說，想起韓國電影《熔爐》，希望大家幫幫這些孩子。全案目前警方已經介入調查，相關人等會通知單位立即輔導，詳細情形還有待釐清。

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