星巴克貓爪杯搶到打架　警查獲5311個山寨品「Logo怪怪的」

▲山寨版「貓爪杯」底部有黃色橫條，明顯與正品不同。（圖／翻攝自荔枝網）

大陸中心／綜合報導

星巴克2月底在大陸推出「貓爪杯」，引起一陣搶購熱潮，不少網友為了搶到杯子，不僅排搭帳篷排隊，開賣時還在門市互毆，讓網友直呼根本是「聖杯戰」。有業者看準這股商機，紛開模私自生產貓爪杯，還大喇喇地在淘寶販售。江蘇鹽城警方近日突擊4家玻璃製品工廠，共查獲5311個山寨杯；目前該案件，正在進一步調查當中。

綜合陸媒報導，大陸星巴克本月1日再加碼開賣3千個「貓爪杯」，沒想到上線不到1分鐘立刻完售，網拍代買價飆到一個要2500人民幣（約新台幣11523元，下同）。

▲「貓爪杯」太可愛，在大陸引起搶購熱潮。（圖／翻攝自微博）

由於「貓爪杯」太療癒，除了二手市場上的價格水漲船高外，一些山寨品、仿製品也應運而生，讓不良商家動起了歪腦筋。江蘇鹽城市警方14日接獲民眾舉報稱，該市建湖縣四4家玻璃製品企業私自生產星巴克「貓爪杯」，涉嫌假冒注冊商標、銷售假冒注冊商標的商品和侵犯著作權。

警方獲報後，在第一時間趕赴建湖縣循線展開調查，對涉案的工廠密探蒐證。據統計，現場共查獲假冒星巴克「貓爪杯」1267只，未貼標貓爪杯4044只，包裝盒3177只，星巴克標籤53只，製作模具7套等。目前該案正在進一步調查過程中。

▲星巴克「貓爪杯」開賣2分鐘就被民眾掃光。（圖／翻攝自微博）

根據大陸星巴克官網資料，「櫻花貓爪杯」官方售價為199元人民幣（約新台幣914元），網拍平台則已喊到一個要1398元人民幣；3月1日加碼推出的3千個杯子，網拍代買則是飆到一個2500人民幣（約新台幣11523元）。搭上櫻花季，星巴克其實也有推出其他保溫杯，價格約在120元人民幣至399元之間，不過銷售狀況仍沒「貓爪杯」般搶手。

▲星巴克「貓爪杯」。（圖／翻攝自看看新聞）