廈門台商期待韓國瑜來訪　台協會長：盼與高雄建立兄弟關係

▲廈門台商協會期待韓國瑜來訪。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

高雄市長韓國瑜的訪陸行程26日將會抵達廈門，廈門的台商都非常期待，當地台商協會還特別舉行了歡迎活動，其中有不少台青參與。廈門台協的會長吳家瑩表示，在當前兩岸關係下，韓國瑜的來訪帶有破冰意味，不僅是兩岸經貿交流之行，也是促進兩岸關係和平發展與良性互動之行。

吳家瑩指出，台協、台商對韓國瑜此次來訪可以說是相當的期待，一方面，韓國瑜市長作為台灣「當紅」人物代表，其貼近民眾、帶領高雄民眾拼經濟，要為高雄民眾過上幸福生活而努力，贏得了非常多的粉絲，「大家都特別的期待他的到來能使廈門與高雄加強城市交流，可以促進兩城市的合作。」

▼韓國瑜訪問大陸，在地一站香港刮起「韓流」。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）

另一方面，吳家瑩認為，在當前兩岸關係下，韓國瑜的來訪甚至帶有破冰意味，近年來由於台當局執政者偏離兩岸關係的正常軌道，致使兩岸關係遇到挑戰，停擺不前，民眾也是怨聲載道，「韓國瑜作為台灣當前主流民意的代表此次確定大陸之行，我想這不僅是兩岸經貿交流之行，也是促進兩岸關係和平發展與良性互動之行。」

高雄市政府積極爭取「雙城合作」，韓國瑜此行也拜訪了深圳、廈門，兩個大陸城市，吳家瑩強調，這對於當下兩岸城市間的交流融合，將起著助推動器的作用，台商也期待韓國瑜的廈門之行進一步促進兩地城市交流，大家都希望廈門與高雄建立起兄弟般的關係，從而也讓台商有更多的機會參與到兩地城市發展當中來，「我們台協也期待韓國瑜代表高雄市的此訪為今後兩岸城市交流以及帶動更多的台灣縣市來大陸交流互訪打下基礎。」

▼韓國瑜22日抵香港，與香港特首林鄭月娥會面。（圖／高雄市政府提供）