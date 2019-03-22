北京大興國際機場衛星圖曝光　高分五、六號正式服役

▲大興國際機場衛星圖曝光。（合成圖／翻攝自新京報、CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸國防科工局、國家航天局21日宣布，高分辨率對地觀測系統的高分五號和高分六號兩顆衛星正式投入使用，這也表示著最有應用特色的高光譜能力已經形成。大陸航天局也公布一張高分六號拍攝到的影像，今年9月30日前將投入運營的大興國際機場衛星圖隨之曝光。

▲北京大興國際機場。（圖／CFP，下同）

據人民網報導，大陸工業和信息化部副部長、國防科工局局長、國家航天局局長張克儉表示，「高分五號、六號衛星的投入使用，將大幅提升我國對地觀測水平，在國家污染防治攻堅戰、生態建設與綠色發展、鄉村振興與脫貧攻堅、推動共建『一帶一路』等方面提供有力的空間訊息支撐。」

張克儉透露，今年是實現高分專項「十三五」目標承前啟後的關鍵年，「年底高分七號衛星還將發射，將全部完成天基系統的建設任務，高分專項的建設重點將轉向應用體系的建設上。」

據悉，高分五號、六號衛星分別於2018年5月9日和6月2日成功發射。高分五號是大陸國內光譜分辨率最高的衛星，也是國際上首次實現對大氣和陸地進行綜合觀測的全譜段高光譜衛星，可實現多種觀測數據融合應用，為大陸環境監測、資源勘查、防災減災等行業提供高質量、高可靠的高光譜數據。

高分六號衛星則是高分專項天基系統中，兼顧普查與詳查能力、具有高度機動靈活性的高分辨率光學衛星。大陸航天局曝光的衛星影像中可見，北京大興國際機場主體工程已經全部完成，力拼今年6月30日竣工驗收。

大陸交通運輸部部長李小鵬日前表示，北京大興國際機場定位為大型國際航空樞紐，是國家發展的新動力源，是支撐雄安新區建設的京津冀區域綜合交通樞紐。他也透露，到了2021年和2025年，大興機場將分別實現旅客吞吐量4500萬和7200萬人次的建設投運目標。

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