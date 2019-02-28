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打造「雙樞紐」格局！　陸交通部：北京大興機場9／30日前營運

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▲北京大興國際機場,北京,機場,新機場,首都國際機場。（圖／CFP）

▲北京大興國際機場建成後，將與首都國際機場形成雙樞紐的機場格局。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

目前正在興建中的北京大興國際機場，於2月24日完成所有校飛科目，比原計劃提前19天。大陸交通運輸部部長李小鵬今（28）日表示，北京大興國際機場目前已從建設向開航全面準備轉變，目標是今年9月30日前投入運營，屆時北京兩個機場將形成協調發展、適度競爭，達到具競爭力的「雙樞紐」的機場格局。

▲北京大興國際機場,北京,機場,新機場,首都國際機場。（圖／CFP）

據中新網報導，李小鵬今天在大陸國務院新聞辦公室舉行的記者會中，回應記者提問時做出上述表述。他提到，在北京大興和河北廊坊交界處建設的北京大興國際機場，是一項國家重點工程，機場的建設對於北京優化功能定位、空間佈局、產業佈局有重要意義，對於京津冀交通一體化發展和服務雄安新區建設也具有重要意義。

李小鵬表示，大興機場目前總體基本建成，4條跑道已經全部貫通，東航和南航基地項目的5大功能區全部實現主體結構封頂，機場的工程建設和運營籌備工作已經進入衝刺階段，下一步目標是6月30日竣工，9月30日前投入運營。

▲北京大興國際機場,北京,機場,新機場,首都國際機場。（圖／CFP）

他強調，「這兩個機場將要形成協調發展、適度競爭，具有國際一流競爭力的『雙樞紐』機場格局，從而推動京津冀機場群的有效發展，成為世界級機場群。」

對於建成後兩個機場的功能定位分工，李小鵬表示，北京大興國際機場定位為大型國際航空樞紐，是國家發展的新動力源，是支撐雄安新區建設的京津冀區域綜合交通樞紐。他也透露，到了2021年和2025年，大興機場將分別實現旅客吞吐量4500萬和7200萬人次的建設投運目標。

▲北京首都機場T3航廈。（圖／CFP）

▲北京首都機場T3航廈。（圖／CFP）

北京首都國際機場定位是大型國際航空樞紐，亞太地區的重要復合樞紐，服務於首都核心功能，主要依托中國大陸國航等基地航空公司，調整優化航線網路結構，增強國際航空樞紐的中轉能力，提升國際競爭力。

▲北京首都機場是全球第二繁忙的機場，僅次於美國亞特蘭大機場。（圖／翻攝新華網）

▲北京首都機場是全球第二繁忙的機場，僅次於美國亞特蘭大機場。（圖／翻攝新華網）

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