影／首架飛機降落北京大興國際機場　標誌著進入驗收移交階段！

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一架「獎狀680」校驗飛機22日上午順利地降落在北京大興國際機場西一跑道上，留下了第一道輪胎痕跡，意味著機場第一場校驗完成，也象徵著工程建設即將進入驗收移交階段。據了解，預計未來將有7條跑道的大興國際機場耗資800億元人民幣（約新台幣3600億元），將於6月30日竣工、9月30日前通航。

▲一架「獎狀680」校驗飛機平穩降落在北京大興國際機場西一跑道上。（圖／翻攝新華社）

據新華社報導，這次飛行校驗工作從22日開始，計畫結束於3月15日，持續近2個月。整個校驗內容包括4條跑道、6套儀表著陸系統、7套燈光、1套全向信標及測距儀和飛行程序。當校驗完成後，也標誌著大興國際機場飛行程序和導航設備具備投產通航條件。

在大興機場飛行校驗前，華北空管局已組織完成了對該機場導航工程西區（西一、西二跑道）和東一跑道共6套儀錶著陸系統的現場驗收，為西區和東一跑道校驗飛行做好準備。

▲北京大興國際機場。（圖／CFP，下同）

執行首場飛行校驗任務領隊、中國民航飛行校驗中心主任熊杰表示，「世界上極少有像大興國際機場這樣4條高等級跑道同時建成、投入校驗和使用的機場」；「而此次飛行校驗使用的是中國擁有自主知識產權的校驗台，功能強大、性能可靠。另外，該校驗台既能完成傳統校驗項目，也能完成ADS-B（廣播式自動相關監視系統）、HUD（平視顯示器）等新型航行技術飛行校驗任務。它的研製和成功使用使中國成為世界上第六個能獨立研製飛行校驗系統的國家」。

為確保大興國際機場能如期通航，正按照建設「精品工程、樣板工程、平安工程、廉潔工程」的標準和打造「平安機場、綠色機場、智慧機場、人文機場」的目標，積極推進各項工作。目前，「三縱一橫」四條跑道已全面貫通，正在進行助航燈光調試；航站樓屋頂裝飾板鋪裝完成，成功點火熱源工程，順利保障航站樓冬施供暖；停車樓「亮燈計劃」圓滿完成，工作區進出場高架橋全線通車；綜合交通體系建設穩步推進，「五縱兩橫」主幹路網也逐步成形。

北京市發展和改革委員會相關負責人日前表示，北京大興國際機場項目總佔地約4.05萬畝，其中北京2.35萬畝、河北1.7萬畝，機場工程總投資800億元人民幣（約新台幣3600億元）。