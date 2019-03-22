嘉義縣警察局長佈達交接　刑事警察局副局長廖宗山接任

▲▼ 刑事警察局副局長廖宗山陞任嘉義縣警察局長(圖右一)，縣長翁章梁22日主持缷新任佈達交接。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

警政署發布重要警職人事異動，刑事警察局副局長廖宗山陞任嘉義縣警察局長，縣長翁章梁22日主持缷新任警察局長佈達交接，警政署督察室主任楊崇德擔任監交人，廖宗山接下印信後宣誓履新。翁章梁感謝缷任局長陳博珍1年多年對地方治安的貢獻，他更相信擁有刑事專才的廖宗山，一定能以其打擊犯罪的能力，在嘉義縣有一番好的作為與表現。

警政署20日發布高階警官人事命令，原嘉義縣警察局長陳博珍榮陞台北市政府警察局督察長，曾經擔任嘉義縣警察局刑事警察隊長的廖宗山，這次陞任局長回到嘉義縣服務。

陳博珍在嘉義縣服務1年4個月，圓滿完成台灣燈會和9合1選舉查賄任務，各項警勤業務名列前矛，績效卓著，有目共睹，中央器重及肯定其專業能力，賦予首都警察局督察長新職。

廖宗山中央警察大學正科48期刑事警察學系畢業，歷任縣市刑事警察隊隊長、刑事警察局副隊長、隊長、大隊長、督察、警政監、主任秘書及副局長等重要職務，歷練豐富。

翁章梁表示，廖宗山曾任職嘉義縣刑事警察隊隊長，熟悉縣轄狀況，是一位具備打擊能力的刑事長才，曾經偵破多起重大刑案，想要在嘉義縣從事犯罪行為的不法份子，對其過去的戰績一定有所忌諱，他相信縣警局在他的領導之下，一定會有非常好的表現。