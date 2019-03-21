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22日正式交出主持棒　黃光芹：韓粉持續以鍵盤殺人

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▲▼黃光芹請辭廣播節目主持。（圖／翻攝《POP搶先爆》臉書）

▲資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝《POP搶先爆》臉書）

政治中心／綜合報導

資深媒體人黃光芹遭韓粉圍剿恐嚇，為平息風波她14日宣布請辭廣播節目。事隔三天後，黃光芹18日照常主持該節目，遭網友質疑「不是辭職了嗎？」她直接在節目中回應，「我說到做到」，因為職務交接的關係必須有個緩衝，將主持到29日為止。黃光芹21日表示，「韓粉持續以鍵盤殺人」，並持續拿她兒子的安全威脅，因此，她決定22日提前交出主持棒。

黃光芹表示，她14日公開聲明請辭，言明將在近期內交出主持棒，接著，她與公司商議，以最快的速度、2個禮拜時間，處理合約、節目銜接等事宜，未料，在此期間，「韓粉依舊不肯罷手，持續以鍵盤殺人」，以騙子、噁心媒體人、自導自演等字眼，毁人名譽，不遺餘力，甚至泯滅人性，再拿她兒子挑釁，「他現在安全了嗎？」

黃光芹指出，「我退，但不想退讓；我捨，但没有絲毫不捨。」，於是她速戰速決，做了一個立即性的處理，將下週節目趕製完成，這樣就可以提前一週、也就是22日下午1點現場節目結束後，正式交出主持棒，告別2年2個月的電台主持工作。

黃光芹透露，她接到國民黨中央委員連勝文送來的花，她突然有些內疚感，連勝文當初遭受撲天蓋地的網路霸凌時，她沒有挺身而出，那時候是不了解，「如今『被霸凌者1號』看『被霸凌者2號』的處境，似曾相似、感同身受，似乎只有他真正了解我，於是寒冬送暖，送來馨香一盆，我感念在心。」

黃光芹表示，這段期間，新黨主席郁慕明挺身而出，闡述人性與價值；前立法院長王金平出面呼籲，切勿再施壓於她；高中國文老師苦苓，貼切地寫出她的委屈；還有來自各方認識的、不認識的朋友加油打氣，她都十分感激。

黃光芹指出，對於每天幾千則洗版、霸凌的文字，她並未提出誹謗告訴，因此，大家大可以以「假韓粉」卸責，她不會追究；但對於幾宗明顯進行直接恐嚇威脅生命安全的歹徒，她沒有輕縱，檢警已有偵辦進度。

黃光芹希望，假以時日，她將如《刺激1995》一片中的男主角，穿過糞污的下水道，高舉雙手，迎接天降甘霖，並且說「我自由了！」

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關鍵字：黃光芹,韓粉,恐嚇,網路霸凌,韓國瑜

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