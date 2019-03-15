才進圖書館1hr！停好的車「被拖出格子」赤裸丟馬路　百人氣喊：我也遇過

▲車子停好好的竟被拖出。（圖／吳姓網友提供）



突發中心／新北報導

吳姓網友14日到中和四號公園圖書館借書，並將機車停在附近的停車格內，沒想到回來後發現機車竟被人牽出、停在路上，讓他相當傻眼。許多網友看完後表示也曾有過類似經驗，「真是好機車，下次記得拍照自保。」

四號公園圖書館外的停車位本就一位難求，吳姓網友在「我是永和人」社團抱怨，自己也是等了很久、耐心等才等到停車位，沒想到進去圖書館借個書，大約1小時出來車子就被人移動，這樣就算了，整輛車竟然赤裸裸的拖出放在馬路上，原本的車位被占走，讓他氣得大罵「真心祝福移車的人出入平安」。

文章一出引起討論，許多人都曾有類似經驗。網友表示，「在這裡停車也碰過一次跟你一樣的情形，所以後面都學會停車完，馬上先拍照起來再離開。」其他網友補充，這張開下去2400，拍照自保若收到罰單就能申訴。

不過也有另派網友指出，「看這張照片應該您停車時，只有一個小空間，您只有車頭進去，旁邊機車要出來不方便，就把您的機車拉出來，他離開後忘了，把您的車子牽進去，別人看到有位置又停進去，這是我的個人看法。」網友建議，停車時最好是停在寬度過的地方，不要硬塞進去，也要注意左右兩旁車子是否好出去。

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