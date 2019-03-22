色影師旅拍14歲coser！　柳橙汁下藥「人體麻花捲」掏4000換和解

▲女學生被下藥性侵得逞。示意圖與本案無關。（圖／取自pakutaso）



突發中心／新北報導

新北一名陳姓男子邀請少女小夏（化名）旅拍，期間在柳橙汁中摻安眠劑迷昏她，性侵得逞。新北地院審理後，依加重強制性交罪判陳男8年4個月有期徒刑，全案可上訴。

判決指出，陳姓男子（30歲）2017年在台北市花博公園參加COSPLAY外拍活動，認識少女小夏（14歲），2人之後常常聊天，還會約出來見面，之後竟然把少女約到汽車旅館，先在床上拍照，再到浴室拍攝泡泡浴，期間趁對方不注意時偷放安眠劑，性侵得逞。

陳男事後將少女載到台北火車站，見對方朋友來接她，竟然掏了4000元就想打發，隨後轉身離開，留下錯愕的2人。小夏不堪受辱到醫院驗傷，果然在尿液中檢驗到有安眠藥成分，下體也有被侵入的挫傷。

法官審理後認為，陳男辯稱不知小夏僅14歲，但他明明就有去參加對方的校內園遊會等活動，不可能不知道少女的真實年齡，足見飾詞狡辯、沒有悔改之意，因此依加重強制性交罪判陳男8年4個月有期徒刑，全案可上訴。

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