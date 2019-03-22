強大民意支撐韓國瑜　洪秀柱籲：參加初選讓人服氣

▲洪秀柱、王鴻薇、永和區立委擬參選人李旨揚接受廣播節目專訪。（圖／翻攝POPradio直播）



政治中心／綜合報導

國民黨基層力拱高雄市長韓國瑜參選2020總統。前國民黨主席洪秀柱22日接受廣播節目《POP搶先爆》表示，大家都那麼喜歡韓國瑜，那乾脆出來參加黨內初選，並要國民黨找個人去說服韓國瑜加入遊戲規則。

最近黨主席吳敦義拋出「徵召領表登記」說，洪秀柱對此表示，不懂徵召領表登記是什麼，要徵召就徵召，只是現在初選制度已定，須改變提名辦法加入徵召，但最重要的關鍵，還是這個人願不願意被徵召。

洪秀柱認為，黃袍加身時代已經過去了，要表示意願才知道他是否願意為人民服務，國民黨應該找個人去遊說韓國瑜加入遊戲規則，並呼籲韓國瑜領表參加初選，讓其他有意參選者心中服氣，否則恐會影響黨內團結；她也說，每個人都有不同的支持對象，但希望最終無論是誰出線，大家都能放下成見共同支持。

不過，韓國瑜才剛選上高雄市長，若真的參選總統恐遭外界質疑正當性，但洪秀柱覺得，韓國瑜現在有很大的民意支撐，還是可以有很大的解釋空間跟理由，最重要的是個人意願，如果他也參加黨內初選，到時候看結果，贏的人就出來，這樣也可以平息黨內紛爭，才是真能促進黨團結的方式。

▲韓國瑜。（圖／共訊）

