桃園「新住民圖書館閱讀趣」　立辦市民卡借母國書籍好開心

▲移民署桃園站主任林萬益（左一）擔任一日導覽員，導覽館內多元文化專區。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

剛從越南來到台灣桃園的黎女士，22日和許多新住民朋友，一起參加移民署桃園市服務站推動的「新住民圖書館閱讀趣」課程，不僅在圖書館多元文化專區，看到了自己母國的書籍，也順道辦了可以借書的桃園市民卡，期透過母國熟悉的文字，讓身處新鄉的她，感受到來自故鄉的親切與溫暖。

移民署桃園市服務站結合桃園市立圖書館資源，推動新住民「讀書好、好讀書」的閱讀風氣，利用舉辦家庭教育課程的機會，22日辦理「新住民圖書館閱讀趣」課程，邀請新住民走入圖書館發現閱讀的樂趣，以桃園市立圖書館充當教室，由移民署桃園站主任林萬益擔任一日導覽員，導覽館內多元文化專區。

▲▼移民署桃園站舉辦桃園「新住民圖書館閱讀趣」。（圖／移民署桃園站提供）



越配黎女士說，今天與先生來參加移民署家庭教育課程，報名上課的目的是為了能取得學習時數認證，可以在未來辦理歸化拿身分證時派上用場。然到了上課的地點，看到桃園市立圖書館四樓圖書室內的多元文化專區，有各種越南、印尼、泰國、緬甸等多個國家的豐富藏書，讓她親切又溫暖。

尤其是，圖書館受理現場新住民申辦桃園市民卡，當場辦理、立即發證就可借書，對於市民卡除了有圖書館借書的功能，還有搭乘大眾運輸工具及購物等優惠，認為相當方便。