來桃園凝聽「午後民謠」　吳志寧首場多元音樂創作演出

▲桃園市立圖書館辦理「午後民謠—多元音樂創作演出」。（圖／市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

閱讀與音樂，是緊密相連的夥伴；桃園市立圖書館辦理「午後民謠—多元音樂創作演出」，利用本(3)月間的3個週六假期，邀請吳志寧、貝克小姐及David Chen3人，於龜山分館4樓演藝廳，分別舉辦3場演出，即日起受理民眾報名，期以吉他與歌聲喚醒觀眾內心的小宇宙。

市圖指出，隨著科技的日新月異，音樂早已數位化，人們只需在智慧型手機上手指輕輕一按，便可聽到樂聲；然，現場音樂不同於從冰冷機器發出的聲音，每一個聲響、氣息與眼神皆能夠傳遞人與人之間交流的溫度。桃園市立圖書館作為傳遞知識與發揚藝術文化的據點，將閱讀的一字一句聚焦在音樂的歌唱性與渲染力，將民眾帶進劇場聆聽現場音樂，望能帶給觀眾一個難忘的午後時光。

該活動第一場3月16日(六)舉行，由承接了父親豐厚文采、母親音樂天賦的鄉土詩人吳晟之子「吳志寧」，以誠摯的歌聲傳達對土地的關懷。第二場3月23日(六)由桃園雙人樂團「貝克小姐」透過輕柔的聲音梳理觀眾心靈，希冀音樂如同細菌般感染人心。第三場3月30日(六)由擁有深厚藍調音樂文化的泥灘地浪人樂團團長「David Chen」，混搭台灣在地草根性，再跨越鄉村與搖滾風格，塑造了獨特的音樂風格。