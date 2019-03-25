清明連假當心恙蟲叮咬　宜蘭已有10件病例

▲2019年1月份以來，宜蘭已接獲10件恙蟲病感染確定病例！宜蘭衛生局請民眾清明連假掃墓或出遊，當心被恙蟲叮咬，並做好自我保護！（圖／宜蘭衛生局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

春天百花齊開，正是出遊時節，尤其清明節連續假期將至，民眾掃墓祭祖或至山區活動時，可能接觸到恙蟎孳生的草叢環境，而增加感染恙蟲病的風險。衛生局自2019年1月份以來，累計已接獲10件恙蟲病感染確定病例！根據疫情調查分析顯示，發現有多例曾於山區活動，並以接觸草叢及爬山者居多，該局呼籲民眾於掃墓或野外活動時，請穿著長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，避免被恙蟲附著叮咬而感染恙蟲病。

宜蘭衛生局表示，依據疾管署監測資料顯示，臺灣全年皆有恙蟲病病例發生，於每年4至5月病例開始增加，6至7月為高峰期，恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。

恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒1週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟎叮咬處通常會出現焦痂（eschar），是此疾病的重要特徵，如未經妥適治療，死亡率可高達百分之60，經治療死亡率小於百分之5。

衛生局徐迺維局長提醒鄉親，掃墓祭祖或戶外踏青如有接觸到草叢環境，務必做好自我防護措施，包括穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含DEET或Picaridin之防蚊藥劑，並依照標籤指示說明使用。

離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著叮咬，如有出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以供醫師臨床診斷參考，民眾如有相關疑問，請撥打防疫諮詢專線9357011，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。