清明連假陪掃墓！日薪5千徵「假男友」　男網友暴動應徵

▲有網友於臉書上以日薪5000徵清明連假的「假男友」。（圖為示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

連假見親戚，網路竟出現日薪5000的「假男友」徵人啟事！臉書《靠北交大》有網友PO文，為要應付親戚和長輩，以日薪5000元代價徵求假男友，條件是要陪同清明連假掃墓，用台語與長輩溝通，還說一旦錄取，一定要陪她過完清明連假，並釋出福利「看臉分床分房間」、「最多就抱抱，帥的話我可以唷」，貼文引來網友們熱議，不過也有網友質疑貼文真實性，認為「只是來騙讚」。

▲▼PO文6小時，引來近300則留言，其中不少網友還化名「北台政大神谷浩史」、「大安區MVG」、「高大彭于晏」希望能吸引板主青睞。（圖／翻攝靠北交大）



為了因應清明連假的到來，應付三叔公五嬸婆，有網友突發奇想在臉書社團《靠北交大》貼文徵「假男友」。網友表示，清明連假掃墓所有親戚都會來，相貌普通就好，但是希望不是宅男，談吐成熟。更表示年齡要在19-26之間、不能在父母面前吸菸跟開黃腔、需要會講基本台語、還開出一天5000的高薪。並註明，「看臉分床分房間」、「最多就抱抱，帥的話我可以唷」、還特別交代錄取的網友，「一旦被錄取之後，請一定要陪我這幾天，我總不可能今天跟明天的男友帶完全不一樣的吧，還有要弄假成真，請記住我不美別抱遐想」。

PO文6小時，引來近300則留言，其中不少網友還化名「北台政大神谷浩史」、「大安區MVG」、「高大彭于晏」毛遂自薦，也有不少網友紛紛tag好友前往報名，不過也有網友質疑、「過年也來、元宵節也來、214情人節也來、228紀念日也來、314情人節也來、愚人節也來、清明節也來，就是沒看到真的人來密我」，質疑貼文真實性。

不過，警方也提醒，若貼文內容屬實，性關係並未建構在金錢交易上，屬於你情我願，雖有補貼費用的情況，應不算觸法。但警方也表示，PO文很可能是「另類約砲文」，更可能只是惡作劇，不過還是提醒民眾，不要隨意與陌生人單獨約會，若要赴約，務必三思且做好自我保護，避免將自己置於險境中。