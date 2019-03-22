爭遺產持刀狂砍哥！他殺紅眼...回頭見「老父靈堂」落淚下跪

▲新北市一名劉姓男子2018年11月因父親遺產爭議，與兄弟姊妹起爭執，拿刀朝自己的親生哥哥砍殺。（圖／視覺中國CFP）

突發中心／新北報導

新北市一名劉姓男子2018年11月因父親遺產爭議，與哥哥起爭執失控，竟拿刀朝自己的親生哥哥砍殺，行兇後轉頭望見客廳中父親的靈堂，才趕緊放下血刀，驚覺自己犯下滔天大罪，趕緊報案自首。新北地院審理後，審酌劉男哥哥選擇原諒，且劉男涉案後態度轉變良好，依殺人未遂判他2年徒刑、緩刑5年。

2018年11月24日，劉男與兄弟姊妹在家討論父親遺產如何分配，劉男哥哥考量貸款壓力，提出出售父親位於新北市中和區的房產，不過劉男與妻女住在這，若需出售勢必搬離，加上劉男有經濟上的困難，雙方意見不合，劉男便說「我今天很不高興」，立即拿水果刀朝哥哥的頭、頸、胸部砍殺。

回顧案情，劉男失控持刀朝哥哥揮砍後，轉頭看見父親靈堂，便回過神來發現自己已鑄下大錯，立刻落淚下跪、報警自首。劉男哥哥的頭、頸、胸部遭砍，血流如注當場昏厥，一度命危，送醫急救後才撿回一命。

法院審理時，劉男表示當時一時衝動，才會持刀砍人，後來見父親靈堂就相當懺悔自己做的事情；劉男哥哥事後也向法官表示，弟弟舉止有改變且心態平靜，遇到事情會詢問家人意見，希望弟弟家庭圓滿，願意原諒弟弟，盼法院給予弟弟自新及緩刑機會。

法院認為，劉男雖持刀朝哥哥砍殺，不過他見父親靈堂後隨即放下血刀，並報警自首尋求協助，且審理期間也坦承犯行、態度良好，加上他當庭向哥哥行禮道歉，深表悔意，得到哥哥的原諒，因此法官判劉男2年徒刑、緩刑5年，另須接受8場法治教育。

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