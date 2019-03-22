「無人商店考驗人性」他拿東西不給錢又找零　良心不安去自首

▲周男從無人商店零錢箱內拿錢，被監視器拍下。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮內有一間到晚上就要自己找零的無人商店，老闆知道東港鎮民都是純樸善良，將零錢箱直接放在桌上方便客人找零，周姓縣民想吃宵夜，一時起貪念，拿走兩盒雙糕潤，還兼找「零」300元，店家氣得報警，警方欲展開調查，他返家後悔，向警方自首，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

▲周男從零錢箱拿錢。

東港鎮東琉碼頭旁有一家店家，晚上沒有店員看顧，買了雙糕潤要自己找零，在網路上很有名氣。21日清晨5時55分，出現一名男子，他選了兩盒雙糕潤後，沒有把該付的錢丟入零錢箱內，還從零錢箱內「找」出新台幣300元後離開。店家早上發現商品及零錢箱金額不對，向轄區的東濱派出所報案。

所長郭瑾樺接獲報案，立刻調閱店家及附近相關監視器，迅速鎖定犯嫌所騎乘的車輛及行進路線，準備稍早再去該犯嫌家詢問該案件詳情，沒想到竊嫌竟然受不了良心譴責先行跑來派出所投案。

59歲周姓男子（無前科）表示，當天早上因肚子餓就出門買東西吃，經過無人商店因為想說沒人店員在顧，一時的貪念就湧上心頭，忍不住拿了想吃的口味，還再加碼拿走零錢箱內的新台幣300元，他回家之後一懊悔不已，太擔心又害怕到睡不著，就在午夜時分自行跑來派出所自首他就是小偷，警方訊後函送法辦。