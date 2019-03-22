　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

屏東百香果冬季採燈照處理　搶先上市

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 萬巒果農林建良百香果。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲萬巒鄉果農林建良栽種百香果採取燈照方式，提早兩個月上市。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

以往高屏地區栽種百香果面積不大，又和產季的中部重疊，影響價格，屏東縣萬巒鄉農友林建良經2年以上時間試驗，採用燈照管理方式，原本5月產季，提早到3月就可採收，搶先上市。

60歲的林建良說，以前種檳榔，響應政府廢園政策，陸續把檳榔砍除後種木瓜、苦瓜，他希望改變作物項目，大膽嘗試南部少人種的百香果。

他說，請南投埔里種百香果的朋友來教他，搭網室栽種，由於屏東天氣溫和，雖較中部早一段時間採收，但還是有一段時間重疊，5年前開始種時，雖有收成，但價格上並不特別好，直到兩年前和高雄改良場合作燈照試驗，竟提早兩個月開花結果。

▲▼ 萬巒果農林建良百香果。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼農糧署南區分署長姚志旺（左）關心林建良百香果栽種。

▲▼ 萬巒果農林建良百香果。（圖／記者陳崑福翻攝）

他表示，冬天日照不足，利用燈光輔助提早開花，他找到有意願的農民合作，目前萬巒已有3公頃多的百香果園，且都利用網室栽種，防止果實蠅叮咬，授粉期間放入蜂箱，讓蜜蜂幫忙交花，因此果園不能噴農藥，否則蜜蜂是活不下來的。

結實纍纍的百香果，不能用人工剪，要自然熟成掉落，所以在果棚下舖上一層網子，熟成的百香果掉到網子上、集中撿拾，但百香果每天下午後才會落果又不能掉到地上，因為掉到地上經過碰撞，果實就無法成熟容易腐爛，所以他都利用傍晚時間收拾成果。

自然熟成的百香果果皮帶有淡紫及香氣，採後用棉被覆蓋，保持溫度轉色更均勻，整顆深紫色，香氣濃郁。

農糧署南區分署長姚志旺指出，南部產期和中部產期錯過，價格上也較優勢，加上最近紅龍果的面積增加很多，他建議農民轉型，加上政府補助網室設施，減少農友負擔。

ET快訊
「以為他在練閉氣…」　父親在旁泡SPA　兒子抽筋溺死泳池
鈴木一朗問「他現在還好嗎」　陳偉殷：我很好！跟「神」當隊友很
OL夜店狂歡醉倒門口　遭阿兵哥撿屍醒來驚問：有沒有戴套

關鍵字：屏東,萬巒,百香果,林建良

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

屏東百香果冬季採燈照處理　搶先上市

偵辦新市區道路徵收弊案　前現任議員夫婦各50萬元交保

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

《大時代》馬俊麟雙胞胎兒超萌　 當爸後變憂愁：一起搭上死亡列車

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

F.I.R新主唱翻唱經典組曲！　改編《原諒我》《遺失的美好》好好聽

太愛《與惡》！吳慷仁脫口罵黃子佼：Ｘ耶！　賈靜雯主動自嘲「夫妻失和有經驗」

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

屏東百香果冬季採燈照處理　搶先上市

偵辦新市區道路徵收弊案　前現任議員夫婦各50萬元交保

老少阿兵哥相見歡　特戰官兵赴中彰榮家

農委會加碼8億　16款農機補助擴大補助對象

遊客辛苦存零錢買的手機遺失　小琉球員警網路定位及時找回

你吃過紫牛奶果嗎？　越南美味水果　屏東果農無心插柳種成功　

左營海軍「鎮海樓」列歷史建築　二戰時曾為日本南進樞紐

台南市議員涉詐領助理補助費　夫妻2人被裁准羈押禁見

基隆奠濟宮開漳聖王1363週年慶　崇右影藝大學贈導覽工具冊

國民黨中央委員周佳琪宣布參選屏南立委　地方人士力挺

宋楚瑜參選2020起手式？　臉書更換大頭貼：改變從您我開始

少女控硬上拍裸照　男友「做完一起睡到天亮」…檢採信不起訴

「酒駕再犯致死」學者有異議　行政院：未有定論

柯文哲20小時快閃亞特蘭大　州長、參議員、市長旋風見一輪

Uber和小黃座談會變調　嗆「來外面輸贏一下」不歡而散

歐陽娜娜吉安「祭祖影片」曝光！　村民放鞭炮掛紅布條：歡迎回家

光陽進攻電動車充電站市場！Noodoe EV OS東京機車展首發

宋兆文／地表最強戰車，將加入國軍行列

收養7孩只為點閱率　媽媽YouTuber狂噴胡椒水、沒收食物逼拍片

勇士第三節一波流再次炸裂　單節35比19猛攻屠殺溜馬

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

地方熱門新聞

祖先同意不燒金紙　這對夫妻拿現..

你吃過紫牛奶果嗎？　屏東果農無..

台南新增麻疹病例　出入相關場所..

八卦山火燄洞　彰化新祕境

鎮海樓列歷史建築　曾為日南進樞..

議員涉詐領助理費　夫妻2人羈押..

老少相見歡　中特戰官兵赴中彰榮..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

遊客辛苦存零錢買的手機遺失　員..

奠濟宮開漳聖王誕辰　崇右贈導覽..

農委會16款農機補助擴大補助對..

桃市八德國小校舍大火　幸無人受..

蛋寶生技不老村　濃濃日本風情

桃園捷運綠線GC01標統包工程..

更多熱門

相關新聞

拿東西不給錢　他良心不安去自首

屏東縣東港鎮內有一間到晚上就要自己找零的無人商店，老闆知道東港鎮民都是純樸善良，將零錢箱直接放在桌上方便客人找零，周姓縣民想吃宵夜，一時起貪念，拿走兩盒雙糕潤，還兼找「零」300元，店家氣得報警，警方欲展開調查，他返家後悔，向警方自首。

遊客辛苦存零錢買的手機遺失　員警網路定位找回

你吃過紫牛奶果嗎？　屏東果農無心插柳種成功　

國民黨中央委員周佳琪宣佈參選屏南立委　地方力挺

這個小偷腳力不錯　騎20公里偷虎爺香油錢

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

野生「校花級藝人」現身北捷！

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚：倒楣

好市多驚現「超神道士鞋」搶翻！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

同天宣布結婚、離婚　阿Sa揭心聲

陽明山採海芋「遇到女神」！

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

泥土長2根充血棒狀物！網羞恥面壁

IU勾脖激吻大12歲男星！　網全崩潰

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

6男戰2女吃到16歲的　他遲到無罪

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離接觸崩潰

家裡有蛇　專家竟挖出45條響尾蛇

更多

最夯影音

更多

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面