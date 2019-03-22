屏東百香果冬季採燈照處理　搶先上市

▲萬巒鄉果農林建良栽種百香果採取燈照方式，提早兩個月上市。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

以往高屏地區栽種百香果面積不大，又和產季的中部重疊，影響價格，屏東縣萬巒鄉農友林建良經2年以上時間試驗，採用燈照管理方式，原本5月產季，提早到3月就可採收，搶先上市。

60歲的林建良說，以前種檳榔，響應政府廢園政策，陸續把檳榔砍除後種木瓜、苦瓜，他希望改變作物項目，大膽嘗試南部少人種的百香果。

他說，請南投埔里種百香果的朋友來教他，搭網室栽種，由於屏東天氣溫和，雖較中部早一段時間採收，但還是有一段時間重疊，5年前開始種時，雖有收成，但價格上並不特別好，直到兩年前和高雄改良場合作燈照試驗，竟提早兩個月開花結果。

▲▼農糧署南區分署長姚志旺（左）關心林建良百香果栽種。

他表示，冬天日照不足，利用燈光輔助提早開花，他找到有意願的農民合作，目前萬巒已有3公頃多的百香果園，且都利用網室栽種，防止果實蠅叮咬，授粉期間放入蜂箱，讓蜜蜂幫忙交花，因此果園不能噴農藥，否則蜜蜂是活不下來的。

結實纍纍的百香果，不能用人工剪，要自然熟成掉落，所以在果棚下舖上一層網子，熟成的百香果掉到網子上、集中撿拾，但百香果每天下午後才會落果又不能掉到地上，因為掉到地上經過碰撞，果實就無法成熟容易腐爛，所以他都利用傍晚時間收拾成果。

自然熟成的百香果果皮帶有淡紫及香氣，採後用棉被覆蓋，保持溫度轉色更均勻，整顆深紫色，香氣濃郁。

農糧署南區分署長姚志旺指出，南部產期和中部產期錯過，價格上也較優勢，加上最近紅龍果的面積增加很多，他建議農民轉型，加上政府補助網室設施，減少農友負擔。