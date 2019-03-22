「金槍不倒」操太兇　女椎間盤位移滿身傷怒告男友傷害

▲吳姓男子疑因「房事英勇過人」被女友控告傷罪，檢方以罪證不足處以不起訴處分。（圖／示意圖非當事人，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「40歲的男人只剩一隻嘴」，這是廣告中暗喻男人年過中年性能力減弱，惟年近40歲的吳姓男子，卻因「性能力」過人，「金槍不倒」操到女友受不了，並懷疑因而造成椎間盤移位，痛苦不堪，憤而怒告吳男傷害，檢方偵訊後認為「罪嫌不足」做出不起訴處分。

這名年近40的吳姓男子，因「太勇了」而吃上官司。吳男30多歲的女友稱，與吳男約在4年前交往，但是2018年開始，吳男不知為何，在床上功夫愈來愈好，讓她每次從外地到台南與吳男燕好時，都覺得很痛苦，尤其2018年8月到10月間，兩人分別到3間摩鐵「嘿休」，吳男「英勇無比」，挺著金槍不倒，2人在「床上」愛愛動作太激烈，事後讓她全身都痛。

吳男女友到醫院就醫診察，檢查發現她的腰椎椎間盤位移、兩手還因拉扯有挫傷、腳掌神經麻木與經膜炎、頭創傷與頸部扭傷、背痛，她認為一切病痛都跟吳男的「性能力過人」有關，除憤而分手外，並持診斷證明向吳男提出傷害告訴。

檢方偵訊時吳男則喊冤，他承認自己床上功夫不錯，但不至於讓前女友滿身傷，且印象中分手前2人翻雲覆雨後，前女友累倒在摩鐵，醒來時映瑤也還睡在旁邊，他還特別關心詢問是否有不舒服，當時對方表示沒有。

吳男強調，雙方做愛前都有獲得前女友同意沒有硬來，兩人是合意性交，且是雙方愛的表現，怎麼可能會以愛愛過程來傷害對方？且兩人在性交姿勢都很一般，絕對沒有以奇怪姿勢或動作來做愛，更沒有想要傷害對方的意思。吳男認為可能是因分手後，他曾向前女友討回之前借貸的3萬多元，對方才以此報復他。

檢方詢問告訴人，診斷證明所述是否與吳男之間性交有關？告訴人只回稱曾經在做愛後詢問吳男，為何她頭這麼暈？但吳男卻回應說不知道。檢方檢視雙方證詞認為沒有積極證據，能證明告訴人的椎間盤位移等與吳男間性交有關，在罪證不足下做出不起訴處分。