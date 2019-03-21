百萬訂閱對決！安啾vs.滴妹「誰更好看？」　網毒舌點評...投票結果超激戰

▲台灣2大百萬訂閱正妹YouTuber滴妹（左）與安啾（右），誰的外貌更受男網友青睞？（圖／翻攝安啾、滴妹臉書與IG）

記者黃君瀚／綜合報導

本站去年新聞〈韋禮安vs.阿滴誰英文好？他一查曝光「背景+學歷」跪了〉掀起討論熱潮，近日又有網友發起相似的對決投票，同樣讓2位看似沒有交集的百萬訂閱YouTuber捲入趣味論戰中，是開箱可愛產品起家的「安啾」比較正，還是有哥哥加持的「滴妹」（都冠伶）比較美麗呢？

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「安啾還是滴妹好看？」女網友20日晚間在PTT發文，提起這2位在YouTube界相當火紅的女性頻道主，指安啾靠介紹可愛產品起家，滴妹則有哥哥倚靠；而有記憶點的身體特徵上，「一個牙齦是本體，另一個鼻孔是本體。」

女網友說，正好八卦板（Gossiping）每天都聚集了大批男性使用者，不如做個投票大對決，好奇在正港男孩兒的心目中，哪位比較符合心中的審美標準，「大家覺得安啾還是滴妹好看？dochi（應為docchi，意指哪一個）？」

▲安啾影片中常見日系風格打扮。（圖／翻攝安啾臉書、IG）

文章貼上網，粉絲們各擁其主，不少人力挺安啾教主，「安啾，很會做手工藝，很有日本女生的感覺，喜歡」、「安啾比較有感覺，滴妹算了」、「安啾，教主萬歲」、「安啾，有段時間很愛看她的試玩影片」、「安啾就天然呆，女生也會喜歡安啾啊」、「安啾，貧乳派報到！」

另一派網友則支持滴妹，「比較喜歡滴妹的氣質」、「安啾是有化妝好看，要是素顏應該是滴妹」、「滴妹可以教我們英文耶，而且還有妹屬性」、「秒選滴妹，知性美」、「滴妹，因為滴妹看起來比較會講幹話」、「一個奶大又會英文」、「滴妹天然可愛」。

經過1天時間，吸引上百位鄉民加入投票行列，過程中2人相當拉鋸，在扣除所有未正面回答和離題的答案後，最終結果安啾拿到52票，小勝滴妹的47票。

▲滴妹和哥哥阿滴感情相當好。（圖／翻攝滴妹臉書、IG）

安啾Anjou從2011年起開始在YouTube上經營頻道「安啾咪」，最初以《當個創世神》（Minecraft）遊戲實況影片為主，後來轉型分享可愛的玩具DIY教學、生活日記、開箱影片，並於2018年1月15日正式突破100萬訂閱，目前總訂閱數為133萬3697人，臉書專頁上也有近53萬粉絲。

滴妹從小和哥哥阿滴在新加坡留學，2015年開始一同經營YouTube頻道「阿滴英文」，製作生活化英語教學影片，目前訂閱數高居全台灣第二。2016年3月，滴妹開立同名YouTube頻道，以發布日常和生活化的影片為主，甚至發行個人音樂單曲，目前總訂閱數為101萬8394人，臉書專頁上有21萬粉絲。

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