　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百萬訂閱對決！安啾vs.滴妹「誰更好看？」　網毒舌點評...投票結果超激戰

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

安啾（圖／翻攝安啾臉書、IG）

▲台灣2大百萬訂閱正妹YouTuber滴妹（左）與安啾（右），誰的外貌更受男網友青睞？（圖／翻攝安啾、滴妹臉書與IG）

記者黃君瀚／綜合報導

本站去年新聞〈韋禮安vs.阿滴誰英文好？他一查曝光「背景+學歷」跪了〉掀起討論熱潮，近日又有網友發起相似的對決投票，同樣讓2位看似沒有交集的百萬訂閱YouTuber捲入趣味論戰中，是開箱可愛產品起家的「安啾」比較正，還是有哥哥加持的「滴妹」（都冠伶）比較美麗呢？

請繼續往下閱讀...

「安啾還是滴妹好看？」女網友20日晚間在PTT發文，提起這2位在YouTube界相當火紅的女性頻道主，指安啾靠介紹可愛產品起家，滴妹則有哥哥倚靠；而有記憶點的身體特徵上，「一個牙齦是本體，另一個鼻孔是本體。」

女網友說，正好八卦板（Gossiping）每天都聚集了大批男性使用者，不如做個投票大對決，好奇在正港男孩兒的心目中，哪位比較符合心中的審美標準，「大家覺得安啾還是滴妹好看？dochi（應為docchi，意指哪一個）？」

安啾（圖／翻攝安啾臉書、IG）

▲安啾影片中常見日系風格打扮。（圖／翻攝安啾臉書、IG）

文章貼上網，粉絲們各擁其主，不少人力挺安啾教主，「安啾，很會做手工藝，很有日本女生的感覺，喜歡」、「安啾比較有感覺，滴妹算了」、「安啾，教主萬歲」、「安啾，有段時間很愛看她的試玩影片」、「安啾就天然呆，女生也會喜歡安啾啊」、「安啾，貧乳派報到！」

另一派網友則支持滴妹，「比較喜歡滴妹的氣質」、「安啾是有化妝好看，要是素顏應該是滴妹」、「滴妹可以教我們英文耶，而且還有妹屬性」、「秒選滴妹，知性美」、「滴妹，因為滴妹看起來比較會講幹話」、「一個奶大又會英文」、「滴妹天然可愛」。

經過1天時間，吸引上百位鄉民加入投票行列，過程中2人相當拉鋸，在扣除所有未正面回答和離題的答案後，最終結果安啾拿到52票，小勝滴妹的47票。

滴妹（圖／翻攝滴妹臉書、IG）

▲滴妹和哥哥阿滴感情相當好。（圖／翻攝滴妹臉書、IG）

安啾Anjou從2011年起開始在YouTube上經營頻道「安啾咪」，最初以《當個創世神》（Minecraft）遊戲實況影片為主，後來轉型分享可愛的玩具DIY教學、生活日記、開箱影片，並於2018年1月15日正式突破100萬訂閱，目前總訂閱數為133萬3697人，臉書專頁上也有近53萬粉絲。

滴妹從小和哥哥阿滴在新加坡留學，2015年開始一同經營YouTube頻道「阿滴英文」，製作生活化英語教學影片，目前訂閱數高居全台灣第二。2016年3月，滴妹開立同名YouTube頻道，以發布日常和生活化的影片為主，甚至發行個人音樂單曲，目前總訂閱數為101萬8394人，臉書專頁上有21萬粉絲。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
快訊／鄭俊英被抓了！　南韓首位藝人遭下「逮捕令」
週五秒變天！鋒面挾雨「濕到週六」　中部以北都有雨
獨家／歐陽娜娜「支持一個中國」　歐陽龍：見鬼了！

關鍵字：Youtuber,正妹,安啾,滴妹,阿滴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

私密處噴血！學生妹看婦產科…遭魔媽羞辱「用身體賺錢」　超噁對話網全怒

影／妻傳「蕾絲情趣內衣照」！人夫壞壞竊喜...下秒見「穿好照」超滅火：白爽了

影／「妹妹頭女警」超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看　原來是女模級警花

老婆送驚喜！他拆開「PS4主機+惡魔獵人5」卻哭了…網嘆：安心上路

高雄月老廟史上最OP！她求斬爛桃花　拜完一週「5姻緣上門」：被訊息轟炸

影／第1次穿這樣騎車！窄裙妹怨「裙子往上跑」露嫩腿　萬人暴動：上車啦

又稠又酸！女友吃鹹豆漿他崩潰「根本壞掉餿水」　千人戰翻：是劃時代美食

影／小五生數學85分倒數第二！師考卷蓋「藍色兔兔章」　母：認真說我不喜歡

世界看得見　「台東必吃、必去、必玩」影片獲日本影像節獎

週五秒變天！鋒面挾雨襲北「濕到週六」　氣象局：中部也會下

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

世界看得見　「台東必吃、必去、必玩」影片獲日本影像節獎

週五秒變天！鋒面挾雨襲北「濕到週六」　氣象局：中部也會下

復興南40年「無名子」默默熄燈了！店面秒清空招租　傳奇「清粥一條街」剩2家...

驚！一張床平均有200萬隻塵蟎　日光暴曬、拍打除蟎沒用

連擲筊7次沒杯！老母自殺愧疚「跟女兒背後2年」守護　她淚崩超渡…鬼魂消失

台鐵便當驚見「黃帶紅物體」以為是青椒...咬3次吐出他崩潰！網卯起來酸

泥土長2根「充血棒狀物」！她一看內心超邪惡　答案曝光…網羞恥：去面壁

百萬訂閱對決！安啾vs.滴妹「誰更好看？」　網毒舌點評...投票結果超激戰

I am here創新創業幸福圈　連結在地與國際吸引各界力挺

想追學妹！男神學長祭「交往好處」：我很會吃便當　網跪求在一起

鈴木一朗1999年為了921賑災　帶傷站上台灣棒球場

棄投從打堅持27年鐘擺式打法　鈴木一朗成為世界安打王

被奴才咳2聲吵醒　主子鬧起床氣狂喵碎唸：小聲點啦！

催淚國片！《老大人》已有5000人包場　觀眾試片哭成一團

快訊／鈴木一朗第3打席遭三振　眼眶閃爍回休息室顯露無奈

中職／向職棒元年致敬　30年開幕戰轉播復古鏡面呈現

江蘇化工廠大爆炸「驚見蕈狀雲」　火球猛竄至少6死30傷

中職／彭政閔引退首波紀念商品　CHIA23球迷版球衣26日販售

中職／猜中李茲投開幕戰　蔗總：型態類似福瑞多

直擊影片／蔡英文專機起飛　4架F-16升空超近距離伴飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

生活熱門新聞

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　..

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像..

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火..

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆..

史上最強月老！她拜完「5姻緣秒..

高雄車站「最新地貼」！網狂轟台..

學生妹看婦產科！大媽：用身體賺..

「佳里小7店員」結帳突跑走！下..

尪買炸物當宵夜　一句話讓她心碎..

「我先來去了」她曝外婆最後一段..

窄裙妹怨「裙子往上跑」　萬人見..

小五生數學85分倒數第二！母：..

桃園巨瘤長溪旁…橫躺8年的垃圾..

台鐵便當驚見「黃帶紅物體」以為..

更多熱門

相關新聞

這！就是美女／最「兇」置物櫃芷涵

內有IG，絕對別錯過啦~

「拿防狼噴霧往下面噴」！瘋媽網紅狠虐7兒女

腸粉店竄白煙　潮牌正妹店員報案

酒店妹陪談判！遭賓士男「酒杯爆臉」縫30針

這！就是美女／飄出球場的電眼精靈黃皮皮

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火了

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

Hello Kitty聯名機車限量1520台

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

21歲超甜護士打瞌睡被偷拍！緊身制服快炸裂

更多

最夯影音

更多

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面