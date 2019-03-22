13歲女「手機沒收」氣到跳河輕生　小黃司機英勇救人反溺斃

▲熱心司機一發現有人落水，便立即脫衣跳下水中救人。（圖／翻攝自大陸《封面新聞視頻》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸四川遂寧一名13歲劉姓少女因為手機遭老師沒收，回家後竟然想不開跳河輕生，剛好路過的唐姓計程車司機和另一名黃姓網約司機發現後，立刻下水救人，沒想到唐男為了能讓另外2人脫困奮力救人，自己卻因體力不支溺斃。

劉姓少女15日下午因為手機被沒收，在家喝了酒後突然想不開，便跳進了附近的渠河裡，後來又被沖到公園路附近，周圍群眾發現了在河裡漂浮的她，紛紛大聲呼救，「有人落水了」。當時剛好在附近的計程車司機唐超聽到求救聲後，便趕緊下車衝到水裡救人。

與唐超一同下水救人的網約司機黃曉洪表示，他在附近發現有人落水後，便立即下水救人，當時看到唐超已經衝到他的前面，2人一同奮力游向劉女時，他記得對方從背後推了他一把，才能因此抓到劉女快速游回岸上，「我已經10幾年沒游泳了，營救的過程早就感覺體力不支」，當他游回岸邊時仍能看到唐超也在划水，上岸後卻再也沒看到對方身影。

當地消防救援人員立即組織小隊出動搜救，由於水勢湍急而無法有進展，直到隔日下午3時30分左右才鎖定唐男遺體，最後將人打撈上岸。劉女後來被送到遂寧市第一人民醫院進行救治，當時人呼吸困難，腹部還出現感染，所幸經過治療後情況已經穩定。

唐超家人得知他不幸罹難的消息均十分難過，弟弟唐章林表示，直到找到哥哥遺體前，一家人都無法闔上眼休息，哥哥從小就是一個有正義感的人，國中時也曾跳下河裡救一名女學生，但回家後卻不敢主動告訴家人，只因為怕讓他們擔心。

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