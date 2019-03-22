　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

13歲女「手機沒收」氣到跳河輕生　小黃司機英勇救人反溺斃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

「手機被沒收」13歲少女跳河輕生　小黃司機英勇救人反溺斃。（圖／翻攝自大陸《封面新聞視頻》）

▲熱心司機一發現有人落水，便立即脫衣跳下水中救人。（圖／翻攝自大陸《封面新聞視頻》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸四川遂寧一名13歲劉姓少女因為手機遭老師沒收，回家後竟然想不開跳河輕生，剛好路過的唐姓計程車司機和另一名黃姓網約司機發現後，立刻下水救人，沒想到唐男為了能讓另外2人脫困奮力救人，自己卻因體力不支溺斃。

劉姓少女15日下午因為手機被沒收，在家喝了酒後突然想不開，便跳進了附近的渠河裡，後來又被沖到公園路附近，周圍群眾發現了在河裡漂浮的她，紛紛大聲呼救，「有人落水了」。當時剛好在附近的計程車司機唐超聽到求救聲後，便趕緊下車衝到水裡救人。

與唐超一同下水救人的網約司機黃曉洪表示，他在附近發現有人落水後，便立即下水救人，當時看到唐超已經衝到他的前面，2人一同奮力游向劉女時，他記得對方從背後推了他一把，才能因此抓到劉女快速游回岸上，「我已經10幾年沒游泳了，營救的過程早就感覺體力不支」，當他游回岸邊時仍能看到唐超也在划水，上岸後卻再也沒看到對方身影。

當地消防救援人員立即組織小隊出動搜救，由於水勢湍急而無法有進展，直到隔日下午3時30分左右才鎖定唐男遺體，最後將人打撈上岸。劉女後來被送到遂寧市第一人民醫院進行救治，當時人呼吸困難，腹部還出現感染，所幸經過治療後情況已經穩定。

唐超家人得知他不幸罹難的消息均十分難過，弟弟唐章林表示，直到找到哥哥遺體前，一家人都無法闔上眼休息，哥哥從小就是一個有正義感的人，國中時也曾跳下河裡救一名女學生，但回家後卻不敢主動告訴家人，只因為怕讓他們擔心。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
「以為他在練閉氣…」　父親在旁泡SPA　兒子抽筋溺死泳池
鈴木一朗問「他現在還好嗎」　陳偉殷：我很好！跟「神」當隊友很
OL夜店狂歡醉倒門口　遭阿兵哥撿屍醒來驚問：有沒有戴套

關鍵字：手機,跳河,溺水,小黃司機,救人,四川,遂寧

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

凌晨4點「感覺脖子冰冰的」　少女驚醒慘被3公尺長蟒蛇繞頸

1.8公尺神秘翻車魚現身沙灘　釣魚男嚇壞：以為是沉船！

家裡「小強」必須死！　他暴怒滅蟑反害自己中槍射爆

迪士尼激吻後男友離奇消失！　她崩潰po文求鍵盤柯南找真相

「野獸」女嗑藥助興瘋狂床戰　5小時後真的「升天」了

遭猛男弄暈強摸下體羞辱　女摔角手扯開他褲頭「吐雞」反擊！

變態醫「用自己精子」秘密讓50女懷孕　出生小孩多達48人

女孩搭車超睏！頭趴玻璃「扁臉裂嘴」睡翻…網狂笑：還能呼吸嗎？

大陸「五一」連放4天！　國際航線機票搜索量「1小時暴增10倍」

13歲女「手機沒收」氣到跳河輕生　小黃司機英勇救人反溺斃

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

《大時代》馬俊麟雙胞胎兒超萌　 當爸後變憂愁：一起搭上死亡列車

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

F.I.R新主唱翻唱經典組曲！　改編《原諒我》《遺失的美好》好好聽

太愛《與惡》！吳慷仁脫口罵黃子佼：Ｘ耶！　賈靜雯主動自嘲「夫妻失和有經驗」

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

女孩搭車超睏！頭趴玻璃「扁臉裂嘴」睡翻…網狂笑：還能呼吸嗎？

大陸「五一」連放4天！　國際航線機票搜索量「1小時暴增10倍」

13歲女「手機沒收」氣到跳河輕生　小黃司機英勇救人反溺斃

影／女請客人吃「自己醃」臘腸...下秒5人全「中毒」緊急送醫

江蘇爆炸現場驚現「巨坑」　受困者獲救忙借手機報平安

林明溱見劉結一　提農產運銷降關稅、便捷檢疫

趁旺季火速更新履歷！7成廣州白領欲跳槽「關鍵原因」曝光

影／轎車惡意衝撞行人釀7死7傷！　警察「當場擊斃」肇事者

華聞快遞／前兩個月河北出口342.6億元人民幣　同比增8.6%

影／6歲妹獨自玩耍！怪女突衝出「2秒猛砍臉5刀」…泣：為什麼是我？

驚悚屍體圖影10連發　男恐嚇情敵LINE傳「丟、再丟、丟死你」

宋楚瑜參選2020起手式？　臉書更換大頭貼：改變從您我開始

少女控硬上拍裸照　男友「做完一起睡到天亮」…檢採信不起訴

「酒駕再犯致死」學者有異議　行政院：未有定論

柯文哲20小時快閃亞特蘭大　州長、參議員、市長旋風見一輪

Uber和小黃座談會變調　嗆「來外面輸贏一下」不歡而散

歐陽娜娜吉安「祭祖影片」曝光！　村民放鞭炮掛紅布條：歡迎回家

光陽進攻電動車充電站市場！Noodoe EV OS東京機車展首發

宋兆文／地表最強戰車，將加入國軍行列

收養7孩只為點閱率　媽媽YouTuber狂噴胡椒水、沒收食物逼拍片

白衣男竄出被騎士撞飛一圈半！　路人「嚇到掉鞋鞋」成亮點

大陸熱門新聞

廣州計程車命案　25歲女慘死河..

江蘇鹽城化工廠爆炸47死58重..

聽信偏方！她吞「一瓶活蛆」治肺..

初中男女啪啪啪 同學在旁拍拍..

床的世界、和成研發長照產品登陸

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝..

邱毅：不承認中國統一後會被斬首

6歲妹獨自玩耍！怪女「猛砍她臉..

岳母「拔了」花園改種菜！女婿一..

韓國瑜大陸行揭幕！行程未列會面..

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

轎車惡意衝撞釀7死！警察當場擊..

歐陽娜娜挺一中　這些影星也喊讚

小偷爬9樓外牆逃跑！低頭一看…..

更多熱門

相關新聞

遊客辛苦存零錢買的手機遺失　員警網路定位找回

「我辛苦存買來的手機遺失了，手機對我很重要」，屏東縣東港警分局琉球分駐所警員蔡佳芹獲悉，利用網路定位追蹤10多分鐘後，終於在琉球中山路段尋獲遺失手機，讓熊姓女子喜出望外，感激警方協助。

華聞快遞／抖音「網紅」炒熱西安城

高鐵敬老、愛心票今起可手機、售票機取票

華聞快遞／上海新地標的科技奧秘

手機掉進浴缸！14歲少女觸電溺斃

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

野生「校花級藝人」現身北捷！

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚：倒楣

好市多驚現「超神道士鞋」搶翻！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

同天宣布結婚、離婚　阿Sa揭心聲

陽明山採海芋「遇到女神」！

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

泥土長2根充血棒狀物！網羞恥面壁

IU勾脖激吻大12歲男星！　網全崩潰

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

6男戰2女吃到16歲的　他遲到無罪

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離接觸崩潰

家裡有蛇　專家竟挖出45條響尾蛇

更多

最夯影音

更多

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面