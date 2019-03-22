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老少阿兵哥相見歡　特戰官兵赴中彰榮家

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記者唐詠絮／彰化報導

中彰榮家21日來了一群陸軍特戰指揮部特四營的阿兵哥，讓這些退休多年的老兵伯伯感到特別溫馨，看到突如其來的全副武裝特戰官兵們，先是一陣錯愕隨即爭相湧向精神飽滿的他們，紛紛打量、詢問他們所攜帶的武器裝備，變成一場老兵、新兵的交流大會，彷彿時光又拉回到年少時當兵的景象。

▲陸軍特戰指揮部特四營與中彰榮家老伯伯們鄉間歡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼陸軍特戰指揮部特四營與中彰榮家老伯伯們鄉間歡。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲陸軍特戰指揮部特四營與中彰榮家老伯伯們鄉間歡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陸軍司令部特戰部隊近期橫跨嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗及南投等6個縣市，第一次做濱海行軍訓練，並於3月20日在彰化八卦山實施「反特攻作戰」。

▲陸軍特戰指揮部特四營與中彰榮家老伯伯們鄉間歡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

21日早上8時許，特戰部演習特戰營應中彰榮家之邀請，特別運用休整時間，派遣陸軍特戰現役3噸半卡車、突擊車等各1輛及突擊加強班官兵19人等，「突襲」位於八卦山國家風景區隸屬國軍退除役官兵輔導委員的中彰榮家，正在家區內公園實施卡拉OK歡唱的榮民長輩們，看到突如其來的全副武裝特戰官兵們，先是一陣錯愕隨即爭相湧向精神飽滿的他們，紛紛打量、詢問他們所攜帶的武器裝備，彷彿變成一場老兵、新兵的交流大會。

▲陸軍特戰指揮部特四營與中彰榮家老伯伯們鄉間歡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

榮家副主任邱文俊笑著表示，其實早在一個月前，特戰部隊就來榮家偵察地形，並希望在榮家內宿營。當時，榮家即表示將全力支援該部之演習訓練，但為了讓榮民長輩們一睹特戰部隊現代化的武器裝備，就提出希望在不影響部隊演訓任務下，在榮家內實施簡易的裝備陳展，也是一種不一樣的「國防教育」。

▲陸軍特戰指揮部特四營與中彰榮家老伯伯們鄉間歡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

特戰部隊陳展的裝備雖然不多，只是個人攜行的裝備、狙擊槍、攜行包及傘具等，但已引起榮家長輩們嘖嘖稱奇。有的帶起鋼盔、有的揹起傘具、更有許多長輩圍著2位女突擊兵好奇的問：辛苦嗎？有跳傘嗎？一旁的奶奶更流露著不捨的表情，女突擊兵還得安慰著奶奶們：沒問題！我們的體力、戰技不會輸給男生喔！尤其榮家唯一具「榮民」身分的阮阿姨，看著女突擊兵所攜帶的狙擊槍非常羨慕，笑稱如果還年輕50歲，一定也會再投入女兵行列。

▲陸軍特戰指揮部特四營與中彰榮家老伯伯們鄉間歡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

接著，特戰部隊官兵們受到長輩們的邀請，一同歡唱卡拉OK，當嘹亮的「中華民國頌」歌曲響起時，在場長輩們均報以熱烈掌聲，紛紛合唱起來！在一旁的榮家服務人員不禁笑稱，這種不一樣的「國防教育」融合了老、少世代的交替，真值得多辦幾次。


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關鍵字：陸軍特戰指揮部,中彰榮家,反特攻作戰,狙擊槍

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