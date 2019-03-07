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衡陽發現四具鴻翔部隊遺骸　志願者幫尋親「三具已確認身分」

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▲▼鴻翔部隊。（圖／翻攝自網路）

▲鴻翔部隊。（圖／翻攝自網路，下同）

大陸中心／綜合報導

湖南衡陽加福村的某處小山坡上，被人發現疑似葬有四具無名士兵的遺骸。根據健在老兵的口述內容以及DNA鑒定結果，證實四具遺骸為抗日戰爭時期的「鴻翔部隊」空降兵，其中三具也得以確認身份。當地志願者正在為遺骸尋找親人，希望使其有尊嚴地安葬，並將鴻翔部隊的事跡傳承下去。

根據陸媒報導，加福村早在2014年就流傳著埋骨的說法，當時村內耆老陳玉龍宣稱，家裡附近一處小山坡葬有幾具抗日時期的空降兵骸骨。陳玉龍還透露，1951年曾有村民以為墓中藏有貴重財物，於是鑿墳取走軍靴、手錶和降落傘布等陪葬品。

▼志願者在鴻翔部隊的遺骸墳地建墓碑。

▲▼鴻翔部隊。（圖／翻攝自網路）

報導提到，當地村民王延輝根據陳玉龍的口述地點，曾於2015年為遺骸修建墓碑；衡陽市星光愛心會的志願者唐海輝後來也曾走訪墳地，打算將遺骸保護起來並且確認身份；目前經過多方求證，已經證實遺骸是在抗日戰爭犧牲的鴻翔部隊空降兵。

報導指出，此次發掘的墳地是鴻翔部隊第二隊在突襲台源寺日軍據點戰鬥中犧牲的官兵墓穴，這支空降兵部隊都是由當時的優秀官兵組成。衡陽市星光愛心會聯合深圳龍越慈善基金會與西北大學陳靚教授的考古團隊，曾於2018年5月前往衡陽縣洪市鎮明翰村（原加福村）進行定點發掘，最終發現四具空降兵的遺骸，同時進行收殮。

報導說，考古團隊當時大概挖了3到4個小時，期間沒有任何發現，直到更改挖掘位置之後，終於發現一根腿骨、降落傘傘布碎片以及衣服紐扣、牙膏皮殘片，隨後又發現被降落傘碎片裹著的第二具遺骸。通過連續兩天的挖掘，總共挖出四具遺骸，這些遺骸的DNA採樣隨後被送往復旦大學鑑定，但其中一具因保存較差無法鑑定；目前確認身分的遺骸分別是周劍敵（成都人）、孫根長（浙江人）、章峰（廣東梅縣人）。

▼鴻翔部隊的臂章。

▲▼鴻翔部隊。（圖／翻攝自網路）

根據健在老兵李雲棠的口述內容，當時鴻翔部隊第二分隊參加衡陽戰鬥，分隊長周劍敵在轉換陣地期間，遭到日軍狙擊犧牲；孫根長是在廣西加入鴻翔部隊，同樣也在衡陽戰鬥中遭受日軍狙擊，最後傷重不治；章峰則是南洋華僑，選擇回國參加抗日作戰，最終壯烈殉國。

深圳市龍越慈善基金會「老兵回家」項目工作人員餘浩透露，目前正為遺骸進行文字性的尋親工作，已與一名疑似孫根長的親屬聯繫上，已將家屬的DNA樣本送往復旦大學進行比對。衡陽市星光愛心會的志願者唐海輝則表示，若有瞭解烈士的親屬或其他相關人士都歡迎聯繫協會，「希望把遺骸有尊嚴地安葬，把這段不為人知的歷史傳承下去。」

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