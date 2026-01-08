　
地方 地方焦點

屏東警打造最南端槍彈實驗室　升級鑑識量能守護員警安全

▲屏東縣警局建置國內最南端槍彈實驗室。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警局建置國內最南端槍彈實驗室。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為強化治安防護與刑案鑑識能量，屏東縣政府警察局建置國內最南端槍彈鑑識實驗室，並同步添購多項警用裝備，全面提升員警執勤安全與辦案效能。透過專業鑑識設備與科技化分析技術，警方可即時比對槍彈跡證，加速案件偵破，同時強化第一線員警防護力，1月8日由縣長率縣警局局長甘炎民主持聯合揭牌啟用。

▲屏東縣警局建置國內最南端槍彈實驗室。（圖／記者陳崑福翻攝）

警察局表示，以往每逢緝獲涉案空氣槍枝，都需派員專車送往內政部警政署刑事警察局進行鑑定，而鑑驗時程往往需耗時2至3個月。因此，警察局推動建置槍彈實驗室，不僅能有效縮短鑑驗時效，遇有緊急案件亦可即到即辦，即時提供專業鑑定結果，供檢審作為羈押等重要程序之參考，充分展現打擊犯罪、維護治安的決心。

同時為提升基層外勤員警的執勤安全，縣府特別動用第二預備金237萬7,000元採購汰換拋射式電擊器66組、訓練卡匣1,360顆、防割手套250雙、防護型噴霧器220罐、戰術背心100件、微型攝影機30臺及保安訓練器材等多項警用防護裝備，讓第一線警力在面對突發事件、抵禦攻擊或處理失控民眾時，擁有更完善的安全保障。

▲屏東縣警局建置國內最南端槍彈實驗室。（圖／記者陳崑福翻攝）

另外勤員警每日面對的狀況難以預測，每一次出勤都可能面臨生命危險或危害，強化員警個人防護裝備實為必要之舉，不僅是為確保執勤圓滿順利，更是維護生命安全的基本保障。縣府特別動用第二預備金為員警購置應勤防護裝備，讓同仁感到身旁隨時「有人支持、有人鼓勵」，充分體現縣府與警察站在同一陣線、共同守護屏東治安。

縣長周春米表示，屏東縣警局肅槍、掃黑、緝毒、打詐不曾停過，是治安維護重點目標，而鑑識往往是鞏固事證的最佳利器，槍彈實驗室之建立將加速案件在院檢審辦程序中的運用效率；而員警是維護治安與社會秩序的核心力量，每位同仁背後都有著家人與社會期待，縣府的支持讓警察同仁更有力量，也將讓屏東持續朝向「更安全、更穩定、更宜居」的方向前進。

屏東警打造最南端槍彈實驗室　升級鑑識量能守護員警安全

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

相關新聞

屏警深夜擴大臨檢掃蕩　逮到2通緝犯

近期屏東地區陸續傳出鬥毆事件，為遏止不法行為並強化治安，屏東警分局於8日晚間9時起動員大批警力，展開擴大臨檢與路檢掃蕩勤務。警方在主要路段實施封閉式路檢，並臨檢桌遊店、KTV、麻將館等8處娛樂場所，提高查緝密度。此次行動共查獲毒品3件3人、竊盜1件1人、公共危險3件3人及2名通緝犯，另告發多起交通違規，展現堅定打擊犯罪決心。

屏警重拳壓制犯罪組織 鐵腕掃蕩詐騙鏈

警裝太老舊！高雄議員轟防護不足　喊「背心隨人」

國小學童參訪東港分局　體驗波麗士日常

加強520戒備！金馬澎啟動「治安強化專案」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

