特戰地空滲透突擊作戰　模擬肅清八卦山遭敵建干擾電台

軍聞社／記者卓以立彰化20日電

陸軍特戰指揮部特4營「濱海城鎮要地行軍訓練」20日進入第八天，陸軍司令部上午邀請媒體記者前往彰化八卦山，透過行軍裝備陳展與體驗，以及地空滲透突擊等作戰演練，展現特戰官兵精實的訓練成果。

航特部指出，當日操演是模擬彰化八卦山周遭要點遭潛伏之敵建立干擾電臺，妨礙清泉崗基地導航作業；特4營接獲作戰區指示，立即前往肅清八卦山之敵並規復要點。

在特4營受命後，立即採任務編組方式，編成狙擊組、空中突擊區隊、突擊分隊、先遣突擊區隊及支援組，區分滲透突擊、目標區戰鬥及鞏固整頓等三階段，結合城鎮作戰場景，將特戰兵奇襲滲透及快速攻堅實力，展現在國人面前。

演練首先由AH-1W攻擊直升機先行實施制壓攻擊，並掩護兩架UH-60M黑鷹直升機進行機降、繩降，迅速完成「直升機機降強襲」、「城鎮外圍要點奪佔」、「高樓攻頂」任務，協力特戰官兵發起攻堅戰鬥及城鎮戰建物攀登戰鬥。

隨後在狙擊組及支援組掩護下，結合特戰突擊車火力增援，實施「街巷攻堅戰鬥」、「樓群橫跨攀越戰鬥」，操演過程突擊隊員運用扎實限制空間戰鬥及戰術繩索技巧，跨越城鎮地形屏障，精準抵達目標要點

最後，由空中突擊分隊及突擊分隊分別向目標區實施攻堅掃蕩，各組以環形配置實施鞏固整頓，成功完成此次要點奪控任務，也再次檢驗特戰部隊「空中突擊作戰」與「反特攻作戰」的作戰效能。