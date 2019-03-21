特戰濱海城鎮要地行軍　橫跨6縣市仿真實戰訓練

軍聞社／記者卓以立彰化20日電

為落實戰備訓練、強化特戰戰力，陸軍特戰指揮部特戰第4營於3月13日起執行108年濱海城鎮要地行軍訓練，訓練全程橫跨嘉義、雲林、彰化、臺中、苗栗及南投等6個縣市。

在不分晝夜的訓練期間，參與官兵白天頂著高溫燠熱，夜晚耐受氣溫驟降，不斷面對與克服如天氣晴雨的變化，身體的疲勞及各項戰術戰技演練等有形、無形的困境考驗，藉由務實的濱海城鎮要地行軍過程，有效提升整體作戰能力，展現出「忠義驃悍，勇猛頑強」的精神，使特4營成為一支精實壯盛的鋼鐵勁旅。

航特部表示，「濱海城鎮要地行軍」是特戰部隊施訓的要項之一，是結合國軍防衛作戰構想及特種作戰的戰術應用，全程採「想定結合敵情、現地實兵演練」的方式，期藉由周密計畫與管制，仿真實戰情境，進行特戰營、連特種作戰戰術運用及戰鬥教練，同時磨練、驗證及具備特戰部隊在濱海城鎮地區的作戰能力，使特戰部隊不論在山隘或濱海城鎮等作戰場景，均具全方位作戰能力。

航特部強調，特4營濱海城鎮要地行軍已進入第8天，在長達500公里的行軍訓練過程中，特別結合濱海城鎮規復作戰、反特攻、空中突擊及水域特種作戰等多元訓練，期達成「為戰而訓」之目標，以符合防衛作戰實需；然而，這群特戰官兵不怕難、不怕苦、不怕累，多變的天氣型態與訓練場域，在在考驗著每位參訓官兵的毅力與信心，但這種種意志煎熬及耐受能力的挑戰，卻是鍛造特戰勇士具備勇猛頑強精神，所不可或缺的關鍵訓練。

「英雄路上，好漢當先」。航特部強調，艱苦而嚴格的高強度訓練，往往可以激發團體高度士氣及凝聚力，參訓的多數幹部均具備豐富的行軍訓練經驗，過程中秉持特戰部隊「攜手同心、患難與共」的袍澤情誼，相互激勵，更展現出強烈的戰鬥意志，有信心克服困難，完成行軍任務，共同走出屬於特戰官兵的榮耀，請國人一起來為這群特戰菁英加油打氣。