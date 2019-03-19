影／機器人煮麵！台科大研發全自動煮麵機　牛肉麵只花60秒

▲台科大研發團隊邀請公館國小學童一起體驗機器人煮麵，近距離觀摩先進的自動化烹飪技術。（圖／台科大提供）

記者崔至雲／台北報導

讓機器人幫你煮牛肉麵！台科大機械系教授林其禹開發全自動煮麵機，從取料、煮麵、裝湯、備小菜，全程都由機器自動完成，只要點菜，不需要人力，一碗熱騰騰的牛肉麵從點餐到出餐平均只要一分鐘！讓不會煮麵的人可以開麵店、半夜想吃碗熱麵，也隨時吃得到。

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林其禹的全自動煮麵機是全台唯一完全不需人力的全自動化煮麵設備，今（19日）在台科大展示並啟用，研發團隊特別邀請公館國小學童一起體驗機器人煮麵，近距離觀摩先進的自動化烹飪技術，還可以邊吃機器人煮的牛肉麵。

長期投入智慧機器人研究的林其禹，經常旅遊各國，發現很難在國外吃到美味的中式料理，為了讓中菜可以更普及，將台科大前瞻智慧型機器人技術引進到無人化烹飪設備，透過菜餚烹調程序參數化讓機器不需要廚師就可以做出美味料理，開啟新的餐飲烹煮模式，不管在哪都能品嚐好吃的中式餐點，使用無人烹飪設備可以讓好吃的中式餐點變成世界連鎖餐廳。除此之外自動化機器人比廚師更能維持品質的一致性，還能數位典藏名廚的經典手藝和菜餚，同時具節省成本、更衛生、也降低人力需求的優點。

▲學生體驗機器人煮麵，近距離觀摩先進的自動化烹飪技術。（圖／台科大提供）

台科大全自動煮麵機包含碗盤供應系統、煮麵系統、高湯及小菜供應系統，全程無需廚師協助，機器會根據客人點單內容，自動選取不同粗細的麵條進行烹煮，透過精準的烹煮時間控制麵條的口感，並逐步將麵條、高湯、牛肉及小菜配料盛入碗盤中，最後將餐點運送至出餐口，全程平均只需要一分鐘就能完成一碗美味的牛肉麵，十分便利。

林其禹表示，這套自動煮麵機運用了自動控制、機電整合、智慧管理系統等專業技術，讓機器可以掌握牛肉麵最佳的烹煮時間與機械動作流程，且能同時處理多項餐點，當第一份麵條撈起裝盤，機器即可開始下一份麵食的製作，不需等待後續流程結束，提高製作效率。

參與煮麵機研發，負責機構設計的台科大機械所碩二生吳睿騰表示，由於市面上沒有其他類似的食品自動化設備可以參考，不論是機構設計、機器零件和材質，所有細節都要靠自己腦力激盪出來，過程中遇到不少挫折，經過一次又一次重新設計，慢慢從實務中累積經驗，自己的機構設計能力也大幅提升，還增進了機械製作、機械加工、電腦繪圖建模等專業技術。

林其禹說，台科大全自動煮麵機突破餐廳營業時間與人力的限制，餐點品質也較人力控制穩定，目前團隊正在和醫院等不同通路、或是麵店等店家洽談合作中，未來有機會在各式場域提供24小時全自動現煮餐點服務。