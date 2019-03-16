第四屆聯合國環保署大會　台灣慈悲科技「環保磚塊」獲肯定

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「這是塑膠做的？」「是真的嗎？」慈濟展示區上用回收塑料製成的環保織品、環保磚等慈悲科技，讓聯合國環保署大會各國代表驚嘆不已。



第四屆聯合國環保署大會(UNEA4)於3月11日到15日在非洲肯亞首都奈洛比(Nairobi)舉辦，慈濟基金會以聯合國環境署觀察員身分受邀參與，以非政府組織角度提供有效的環境保護落實方案與實務經驗，並且與各國代表在周邊會議對談、交流，慈濟在非洲的慈善關懷、帶動環保也獲得肯定。



肯亞首都奈洛比是聯合國人居署、環境署的總部，第四屆聯合國環保署大會於3月11日在奈洛比開幕，來自1百多個國家、4千7百多位代表與會。大會主題是「環境挑戰和可持續消費與生產的創新解決方案」，各國代表用5天時間討論如何減少貧窮、提升資源效率、提升創新業務發展等。



儘管已有超過60個國家禁用塑膠袋，各國也積極投入開發生物塑料、處理海洋廢棄物的技術，但對於已累積、無法分解的塑膠垃圾無法被妥善的處理，仍感到困擾。各國代表看到慈濟展出用回收塑料製成的環保磚塊、環保毛毯、環保衣、環保帽等生活用品，感到驚喜。各國代表紛紛留下資料、邀約慈濟到他們國家進行分享。





慈濟也與各國專家、代表進行座談，住在非洲30多年的慈濟南非分會副執行長陳美娟以「從垃圾教育變成愛的循環」為主題，提及非洲慈濟志工在8個國家做慈善時，都會傳達慈善不是有錢人的專利，貧民也可透過素食響應環保救地球。「一人一善、把垃圾變黃金」的理念從一個村傳到另一個村慢慢傳開。



莫三比克慈濟志工蔡岱霖以「協助弱勢婦女及孩童的身份及知識，讓環保動起來」的主題，分享慈濟在非洲帶動環保的實務經驗，蔡岱霖表示，莫三比克有超過五成的文盲、人民普遍貧窮，慈濟志工在幫助他們時也帶動環保意識、隨手做回收，啟發愛的能量。過程中也提升女性志工的社會地位，女性志工可以穿上白褲加入慈濟志工見習培訓。





榮獲許多國際發明大獎、專利的蔡昇倫，不藏私地說明他用回收塑料研發的「環保磚塊」的製作原理，指出：用科技研發以回收塑料製成產品，可以減少二氧化碳的產出，最重要的是「清淨在源頭」，慈濟是地球的一部分，我們是宗教信仰組織，更是環境保護的一份子。



馬拉威駐外大使慕沙(Agrina Mussa)出席座談致辭，讚嘆慈濟把回收塑料製成永續使用的用品能解決塑膠氾濫的問題，也感恩非洲慈濟志工不辭千里到馬拉威幫助當地人民，只為了把愛與善帶到當地。



3月15日「信仰，全球道德倫理承諾；第五次全球道德信仰、贊助項目及氣候承諾計畫」會議上，慈濟美國總會副執行長曾慈慧以「慈悲是人類永續經營之道」為主題，與全球宗教信仰委員會代表、全球理事會主席、聯合國環保署的高級諮詢專家等人對談。



慈濟基金會表示，各國專家紛紛呼籲正視極端氣候造成的地球災害加劇，人人應正視氣候變遷問題，一起為保護地球努力。

▼榮獲德國紅點產品設計大獎、匹茲堡國際發明展、日內瓦國際發明展等國際大獎的蔡昇倫(左)，在座談會上分享設計理念。