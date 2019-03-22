影／帛琉總統種芒果也能把蔡英文「撩」到燦笑：「I love Weng」

記者陶本和／帛琉美麗坵州報導

總統蔡英文「海洋民主之旅」於當地時間22日上午，前往拜訪雷蒙傑索(Tommy E. Remengesau, Jr.)總統及進行雙邊會談；並且一同前往植樹紀念儀式地點，兩人分別種下金煌芒果與愛文芒果，在儀式最後，雷蒙傑索還用諧音開玩笑地「撩」了小英，說自己種的是「I Love Weng」，指「愛文（取自蔡英文名字最後一字音）」。

蔡英文上午先前往新都拜訪雷蒙傑索總統，並進行雙邊會談，雙方就共同關切的議題廣泛交換意見；接著前去參觀在一旁的參眾議院，首先是由帛琉外委會主委Mario Gulibert宣讀帛琉第十屆國會兩院聯合友我決議案，然後是副眾議長Lucio Ngiraiwet贈交友我決議文給民進黨立委劉櫂豪。

蔡英文在發表談話時首先感謝帛琉國會的所有參議員、眾議員，選擇在國會大樓這個民主殿堂和訪團會面，還送給台灣一項最珍貴的禮物，也就是聯合決議案。

蔡英文指出，台灣跟帛琉之間，存在許多共通點，就是共享悠久的南島文化，共享太平洋帶來的豐厚海洋資源，也共享民主和自由的價值。

對於未來，蔡英文表示，要在氣候變遷、經濟發展、文化復興，區域和平穩定等各種議題上，台灣都願意跟帛琉攜手打拼，一起為太平洋區域帶來更多貢獻。

▼總統蔡英文與帛琉總統一起種芒果樹。（圖／記者陶本和攝）



接著，蔡英文與帛琉總統雷蒙傑索一起前往植樹紀念儀式的地點，先聽取我駐帛琉技術團團長楊邦棋及帛國自然資源部長Fred Sengebau介紹果樹苗來源及品種後，便戴上白手套，拿鏟子完成栽種，蔡英文種植的是「金煌芒果」果苗，而雷蒙傑索總統是「愛文芒果」果苗。

有趣的是，蔡英文告訴雷蒙傑索，這個芒果多汁、又大、果肉也多；而雷蒙傑索指著眼前自己栽種的愛文芒果苗，開玩笑地取其諧音說「I Love Weng」，意指「我愛『文』」，逗得蔡英文露出燦笑，輕輕拍了雷蒙傑索的手臂，他也回予總統禮貌的輕拍。

▲▼蔡英文與帛琉總統種芒果樹。（圖／記者陶本和攝）